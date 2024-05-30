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KÜLTÜR SANAT

Osmanlı'nın 4. sultanı Yıldırım Bayezid'in türbesindeki örtü yenilendi

Osmanlı'nın 4'üncü sultanı, Yıldırım Bayezid'e ait 618 yıllık türbenin yenilenen örtüsü düzenlenen törenle sandukaya serildi.

Osmanlı’nın 4. sultanı Yıldırım Bayezid’in türbesindeki örtü yenilendi
Yayınlanma Tarihi: 30.5.2024 08:19:39 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 08:19

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan külliyelerden olan Yıldırım Külliyesi bünyesindeki türbenin örtüsü Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa Olgunlaşma Enstitüsüne yeniden yaptırıldı.

Geleneklere, üzerlerindeki teknik ve desenlere uygun olarak hazırlanan örtünün alt kısmına gelecekteki araştırmacı ve yenilenmesini sağlayacak ekiplere yol göstermesi amacıyla bilgi notu saklandı. Örtünün hat yazıları ise Hattat Hüseyin Kutlu tarafından hazırlandı.

Yıldırım Bayezid Türbesi önündeki törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Vali Mahmut Demirtaş ve Başkan Mustafa Bozbey tarafından türbeye verdiği katkılardan dolayı iş insanı Önder Matlı ve Bursa Olgunlaşma Enstitü Müdürü Nilüfer Karakoç'a plaket takdim edildi.

Daha sonra protokol üyelerince puşide örtüsü dualar eşliğinde sandukaya serildi.

Yıldırım Bayezid'in oğlu Emir Süleyman tarafından 1406 yılında yaptırılan türbede, Yıldırım Bayezid, Musa Çelebi, İsa Çelebi ve iki kadına ait olmak üzere toplam beş adet sanduka yer alıyor.

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