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KÜLTÜR SANAT

Atina'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege yemekleri tanıtıldı

Yunanistan'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Ege yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Atina’da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege yemekleri tanıtıldı
Yayınlanma Tarihi: 29.5.2024 09:11:02 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 09:09

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki elçilik rezidansında verilen davette, konuklara Ege lezzetlerinden örnekler sunuldu.

Etkinlikte açılış konuşması yapan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türk Mutfağı haftası kapsamında tanıtılan Ege lezzetlerinin, Yunan ve İtalyan konuklara da yabancı gelmeyeceğini kaydetti.

Erciyes, Türk ve Yunan mutfaklarının iki halkı birleştirme gücü olduğuna inandığını belirterek, "Bu etkinliğin Türk-Yunan ilişkilerinde olumlu atmosferin hakim olduğu bir dönemde yapılmasından da memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Ege'nin sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme kültürüyle de öne çıktığını vurgulayan Erciyes, "UNESCO'nun kültürel miras listesinde bulunan Akdeniz mutfağının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Büyükelçi Erciyes, zeytinyağının da bu kültürel mirasın önemli öğesi olduğunun ve gecedeki tüm yemeklerin Ege zeytinyağı ile yapıldığının altını çizdi.

Misafirlere, İzmir köfte, karides güveç, fava, taze fasulye, zeytinyağlı biber dolması ve şekerpare gibi Ege lezzetleri ikram edildi.

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Etiketler Atina Yunanistan Akdeniz İtalyan Ege zeytinyağı UNESCO Türkiye İzmir köfte

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