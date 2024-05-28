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KÜLTÜR SANAT

Ümraniye'de "Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları"nın 20'ncisi düzenleniyor

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları"na binlerce kişi başvuruda bulundu.

Ümraniye’de Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmalarının 20’ncisi düzenleniyor
Yayınlanma Tarihi: 28.5.2024 08:39:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 08:39

Belediyenin açıklamasına göre, başvuruları ocak ayında başlayan hikaye ve şiir yarışmalarının kayıtları sona ererken, resim yarışmasına 28 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

En yoğun talebin Almanya'dan yapıldığı, en dikkat çeken başvurunun ise Turks ve Caicos Adaları'ndan geldiği yarışmalara yurt içi ve yurt dışından 4 bin 927 kişi başvurdu.

- Şiir yarışmasının teması "Filistin" olarak belirlendi

Geleneksel resim yarışmasında birinciliği elde eden esere 60 bin, ikinciye 50 bin, üçüncüye 40 bin, mansiyonların her birine ise 10'ar bin lira para ödülü verilecek.

Teması "Serbest" olarak belirlenen hikaye yarışmasında birinci 50 bin, ikinci 30 bin, mansiyonların her biri ise 7'şer bin lira para ödülü kazanacak.

Şiir yarışmasının teması "Filistin" olarak belirlenirken, birinci seçilen şiir 40 bin, ikinci 30 bin, üçüncü 20 bin, mansiyonlar ise 5'şer bin liranın sahibi olacak.

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Etiketler Ümraniye Turks Almanya serbest Filistin Caicos Adaları

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