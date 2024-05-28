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KÜLTÜR SANAT

Atina'daki konserde Türkçe ve Yunanca şarkılar dinleyiciyle buluştu

Ege Esintileri" isimleri konserde, Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu ve Yunan klarnetçi Thanasis Vasilopulos sahne aldı.

Atina’daki konserde Türkçe ve Yunanca şarkılar dinleyiciyle buluştu
Yayınlanma Tarihi: 28.5.2024 12:52:48 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 09:54

Türk sanatçı Nazlı Hacıalioğlu ve Yunan sanatçı Thanasis Vasilopulos, Yunanistan başkenti Atina'daki "Ege Esintileri" isimli konserde, Türkçe ve Yunanca eserleri icra etti.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Türkiye ve Yunanistan'dan ezgilere yer verildi.

Büyükelçi Erciyes, konser öncesi yaptığı konuşmada, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde yaşanan olumlu iklime dikkat çekerek, bu yakınlaşmanın kendini ekonomi, ticaret ve kültür gibi birçok alanda gösterdiğini vurguladı.

Bu konserin, Türk-Yunan ilişkilerini kuvvetlendirecek adımlardan biri olduğunu ifade eden Erciyes, "İki ülke arasında daha çok kültür, sanat ve müzik alanlarında işbirliği görmeyi umuyorum." diye konuştu.

Eserlerde, Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu'na, Yunan klarnetçi Thanasis Vasilopulos eşlik etti.

"Ege Esintileri" isimli konserde birlikte sahne alan iki sanatçı, "Sen gelmez oldun", "Kardeşin duymaz", "Fikrimin İnce Gülü", "Ah İstanbul", "Yiğidim Aslanım" gibi eserlerin yanı sıra Yunanca parçaları da dinleyiciyle buluşturdu.

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Etiketler Ege Es Sen gelmez oldun Türkiye Atina Ah İstanbul Yunanistan Thanasis Vasilopulos Yiğidim Aslanım Fikrimin İnce Gülü

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