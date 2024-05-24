Türk mutfağından lezzetler ve Türk kahvesi Kolombiya’da tanıtıldı

Kolombiya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "3. Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde Türk mutfağından lezzetler ile Türk kahvesi tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği bir dizi etkinlik organize etti.

Etkinliğin İlk gününde Kolombiya'nın etkili kültür kurumlarından Nogal Kulüp'te "Keşfedilecek Dost Ülke Türkiye" temalı panel düzenlendi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, buradaki konuşmasında, Kolombiya ile Türkiye arasındaki yakın dostluğa değinerek, bunun daha da güçlendirilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Anadolu Ajansının Kolombiya'da ofis açtığını hatırlatan Sun, yakın zamanda ise TRT'nin İspanyolca yayın hayatına başlayarak Kolombiya'yı daha yakından takip ettiğini belirtti.

TMV Kolombiya Temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu da bir sunum gerçekleştirerek, Maarif Vakfı'nın önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında, vakfın tüm dünyadaki faaliyetlerinden bahseden Buçukcu, "Kısa süre içerisinde Maarif Vakfı, dünyanın 5 büyük eğitim kurumundan birisine dönüştü. Önümüzdeki dönemde Latin Amerika'da operasyonlarımızı genişleteceğiz. And Parlamentosu ile işbirliği anlaşması imzaladık ve bunu oldukça önemsiyoruz." dedi.

Kolombiya'nın eski Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra da Türkiye'de 4 yıl yaşadığını ve bu sürede unutulmaz anılar biriktirdiğini belirtti.

- "Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyorum"

Türkiye'nin gastronomisinden, coğrafyasından, tarihinden ve kültüründen çok sayıda örnek veren Pinto, "Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyorum. Her bir köşesi ve bölgesinin kendine özgü güzellikleri var. Anadolu coğrafyasında farklı medeniyetlerden çok sayıda miras kalmış. Türkiye, bunları muhafaza etmiş ve her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. İstanbul'u anlatmaya kelime bulamıyorum, Napolyon Bonapart'ın dediği gibi 'Dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu'". ifadelerini kullandı.

Organizasyonun ikinci gününde ise çok sayıda kişinin katılımıyla "Türk Kahvesi Etkinliği" yapıldı ve katılımcılara Türk kahvesinin tarihçesi anlatıldı.

Etkinlik sonunda misafirlere Türk kahvesi ve geleneksel Türk tatlıları ikram edildi.

Gün içinde gastronomi bölümü öğrencilerine yönelik Türk şeflerince hazırlanan "Masterclass" eğitimi verildi. Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

"Geleneksel Türk El Sanatı-Ebru" konferansının düzenlendiği son akşam ise katılımcılara Ebru sanatından çeşitli örnekler gösterildi.

Türkiye'de 4 yıl yaşayan ve bu sürede Ebru sanatında kendini yetiştiren Diana Diaz, katılımcılara Ebru sanatının nasıl icra edildiğine ilişkin sunum gerçekleştirdi.