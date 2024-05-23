Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Kültür Sanat
  • "İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler" Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünde sergilenecek
KÜLTÜR SANAT

"İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler" Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünde sergilenecek

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü çini ve seramik atölyesi sanatçılarının hazırladığı "İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler" sergisi, 28 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

İznik’ten Dünyaya Kayıp Çiniler Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünde sergilenecek
Yayınlanma Tarihi: 23.5.2024 09:38:00 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 09:41

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, sergi, Osmanlı dönemi çini sanatının geleneksel formları üzerinde, dünyanın önde gelen müzelerinde yer alan eserlerin orijinallerine sadık kalarak, iki yıllık bir çalışma sonunda hazırlandı.

"Kültürel mirası koruyarak geleceğe aktarmak" misyonuyla hayata geçirilen Osmanlı Saray Çinileri projesi ile 14-18'inci yüzyıllarda Osmanlı dönemi kültürel mirası yansıtan ve çeşitli nedenlerle Türkiye'den ayrıldığı için "kayıp" olarak nitelendirilen çinileri keşfetmek ve yeniden kültüre kazandırmak amaçlandı.

Sergide yer alan eserler, Osmanlı nakkaşlarının İznik atölyelerinde çömlekçi çarkında ürettiği formlara sadık kalınarak çalışıldı. Çinilerin yapım aşamasında teknik araştırmalar, renk skalası ve eser form ölçüleri de göz önünde bulundurularak hatayi, baba nakkaş, natüralist, şam işi ve rumi üsluplarına sahip eserler yapıldı.

Sergi, 28 Mayıs'taki açılışından sonra bir hafta ziyarete açık olacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Türkiye Osmanlı Saray Çinileri Osmanlı İznik İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN