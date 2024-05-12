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KÜLTÜR SANAT

Tekirdağ'da 20 yılda 15 vakıf eserinin restorasyonu yapıldı

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'da 20 yılda cami, hamam ve köprü gibi 15 eserin restorasyonunun yapıldığını bildirdi.

Tekirdağ’da 20 yılda 15 vakıf eserinin restorasyonu yapıldı
Yayınlanma Tarihi: 12.5.2024 12:43:29 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 12:43

Hacıoğlu, yaptığı açıklamada, dayanışma geleneği ve yardımlaşma kültürünün en güzel örneği olan vakıfların 100. yılını kutladığını hatırlattı.

Tekirdağ'da bedesten, cami gibi önemli vakıf eserlerinin bulunduğunu anlatan Hacıoğlu, eserlerin ihya ve restorasyonla gelecek kuşaklara aktarıldığını vurguladı

Kentte 20 yılda 15 cami, hamam ve köprü gibi eserin restorasyonunun yapıldığını aktaran Hacıoğlu, en son Mirliva Hüseyin Paşa Camisi restorasyonunun tamamlandığını anlattı.

Hacıoğlu, vakıfların geçmişten geleceğe çok kıymetli kültürel emanet olduğunu belirterek, "Ecdadımızdan bizlere yadigar olan vakıfları yaşatarak, koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak derdindeyiz."dedi.

Kentte planlamalar dahilinde vakıf eserlerinin restorasyonlarının devam edeceğini ifade eden Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 500 yıldır ayakta duran Mirliva Hüseyin Paşa Camisi restorasyonu 2 yıl önce tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla ibadete açıldı. Sadece caminin kendisi değil, yanında bulunan türbe, çeşmeler ve çevre düzenlemesiyle restore edildi. 500 yıllık bir cami. Eskiden bu yana ipek yolu üzerinde bulunduğu için orada insanlara hizmet ediyordu. Bugün de tarihi Çanakkale ve Selanik yolları üzerinde bulunan ve insanların ilgisini çeken bir cami."

- Mirliva Hüseyin Paşa Cami

Osmanlı mimarisinde görülen ters "T" planlı, zaviyeli camilerden olan ve kesme taştan yapılan Mirliva Hüseyin Paşa Cami'nin önünde üzeri kasnaklı kubbelerle örtülü beş bölümlü bir son cemaat yeri bulunuyor.

Döneminin mimari özelliklerini taşıyan, iç mekanındaki mihrabı yuvarlak niş şeklinde olan cami, taş kaideli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minareye sahip.
İnecik Mahallesi'nde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan tarihi Mirliva Hüseyin Paşa Cami, aslına uygun olarak yenilendi.

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Etiketler Osmanlı mimarisi İpek İnecik Mahallesi Mirliva Hüseyin Paşa Cami Mirliva Hüseyin Paşa Camisi Tekirdağ Vakıflar Genel Müdürlüğü Selanik Çanakkale

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