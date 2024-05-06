Dünyanın en neşeli şenliklerinden "Kakava" Edirne'ye binlerce turist çekti

Edirne , Kakava Şenlikleri dolayısıyla binlerce yerli ve yabancı turisti misafir etti.

Romanların Hıdırellezi olarak bilinen Kakava, doğanın uyanışını kutlama ve bereket dileğiyle geçmişten günümüze taşınıyor. Kültür turizminin bahardaki en popüler etkinliklerinden biri haline gelen Kakava, meraklılarına ev sahipliği yapıyor.

"Dünyanın en neşeli insanları" olarak bilinen Romanların renkli eğlencelerine katılmak, şehirdeki şenlik cümbüşüne ortak olmak, Baba Fingo efsanesini yerinde dinlemek isteyen binlerce turist bu yıl da Edirne'ye akın etti.

Geçtiğimiz yıllarda 5-6 Mayıs tarihlerinde tertiplenen şenliklere konaklama ve turizm hareketliliğinden daha fazla yararlanmak için bu yıl bir gün daha eklendi. Edirne Valiliği, şenlikleri izlemek için kente 90 binin üzerinde kişinin geldiğini açıkladı.

Cuma günü başlayan Edirne Belediyesinin düzenlediği şenliğin dünkü ve en merak edilen bölümünde Kakava ateşi yakıldı.

Şenliğin bugün son programında tan yeri ağarmadan Tunca Nehri etrafında buluşuldu, nehre dilekler bırakıldı. Öğle saatlerinde müzik gruplarının performanslarının ardından şenlik bugün sona erecek.

- Kakava'daki Baba Fingo söylencesi

Kakava, "Baba Fingo" efsanesiyle her yıl daha da ilgi görüyor.

Efsaneye göre, Mısır'da Firavun'un zulmettiği Romanların lideri Baba Fingo, firavunun ordusundan saklanmak için Kızıldeniz'e giriyor ve bir daha çıkmıyor. Romanlar, 6 Mayıs sabahı Baba Fingo'nun bir nehirden yeniden çıkacağı inancını taşıyor.

Baba Fingo'yu bekleyen Romanların nehir kenarındaki ritüelleri ve eğlenceli Kakava kutlamaları, dünyanın pek çok yerinden turisti Edirne'ye çekiyor.

Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte dileklerin yazılı olduğu kağıtlar Tunca Nehri'ne bırakıldı.

Edirne Belediyesince Sarayiçi'nde düzenlenen şenlikler kapsamında dün Kakava ateşinin yakılmasının ardından bu sabah da Kakava ritüeli icra edildi.

Şenlik alanına gelen vatandaşlar, dans gösterilerini izledi, ardından Fatih Köprüsü'nden dileklerini yazdıkları kağıtları Tunca Nehri'ne bıraktı.

Vatandaşlardan bazıları dilek yazılı kağıtları alandaki ağaca astı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Roman vatandaşlarla üzerinde "Bolluk, bereket, barış, sevgi, huzur" yazılı dilek çiçeğini nehre bıraktı.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün süren Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'nin son gününde dileklerin nehre atıldığını söyledi.

Edirne ve Edirneliler için iyi dileklerde bulunduklarını belirten Akın, "Oldukça güzel iki gün geçirdik, bugün de son gün. Çok güzel sahne performansları izledik. Görüyoruz ki Edirne'nin her geçen gün turizm potansiyeli artıyor biz de bundan çok memnuniyet duyuyoruz. Misafirlerimizden çok güzel eleştiriler aldık muhakkak ki eksikliklerimiz de vardır. Biz bu anlamda anket çalışması da yaptırdık. İnşallah önümüzdeki yıl bu eksikliklerimizi tamamlamış şekilde daha iyi şartlarda şenliğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Akın, şenliklere katılımın geçen yıla oranla önemli ölçüde arttığına işaret etti.

Şenliğe İzmir'den gelen Muzaffer Damlagül de Edirne'de arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

Şenliklerin son günü dilek dilemek için nehir kenarına geldiklerini ifade eden Damlagül, "Allah'tan önce sağlık, sonra evlatlarım için güzel bir gelecek diledim. Hızır ve İlyas peygamberler de bize destek olacak inşallah." dedi.

İzmir'den gelen Sabriye Yaparoğlu ise şenliklerin çok kalabalık olduğunu, çocukları için iyilikler dilediğini söyledi.

Özer Varel nehre para atarak bolluk ve bereket dileğinde bulunduğunu kaydetti.