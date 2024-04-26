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KÜLTÜR SANAT

Viyana Yunus Emre Enstitüsünden konser

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri (EUNIC) tarafından düzenlenen EUNIC Müzik Festivali’nin açılışında, Viyana Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteklediği Yeden Ensemble Müzik Grubu, klasik Türk ve caz müziğinin sentezlendiği bir konser verdi.

Viyana Yunus Emre Enstitüsünden konser
Yayınlanma Tarihi: 26.4.2024 09:33:19 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 09:33

Başkent Viyana'da bir hafta sürecek festival kapsamında çok sayıda ülkenin kültür enstitüsünün desteklediği müzik grupları sahne alacak.

Konser öncesinde selamlama konuşması yapan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, Yeden Ensemble'si ve müzik grubunun icra ettiği eserler hakkında bilgi verdi.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde, besteci Ali Ufki Bey'in Nikriz Peşrev, Tanburi Cemil Bey'in Nikriz Sirto, Çeçen Kızı gibi klasik Türk müziğine ait tanınmış eserlerin yanı sıra sanatçıların özgün besteleri de icra edildi.

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