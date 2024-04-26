Viyana Yunus Emre Enstitüsünden konser

Başkent Viyana'da bir hafta sürecek festival kapsamında çok sayıda ülkenin kültür enstitüsünün desteklediği müzik grupları sahne alacak.

Konser öncesinde selamlama konuşması yapan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, Yeden Ensemble'si ve müzik grubunun icra ettiği eserler hakkında bilgi verdi.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde, besteci Ali Ufki Bey'in Nikriz Peşrev, Tanburi Cemil Bey'in Nikriz Sirto, Çeçen Kızı gibi klasik Türk müziğine ait tanınmış eserlerin yanı sıra sanatçıların özgün besteleri de icra edildi.