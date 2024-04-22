New York’ta Türk sanat müziği konseri

ATMCMA Vatan Korosu'nun 25'incisini düzenlediği yıllık geleneksel konserinde Türk ve Amerikalı davetliler, Türk sanat müziğinin yanında, Anadolu folklor danslarını da izleme fırsatı buldu.

Manhattan'daki Hamilton U.S Custom House'ta sanatçı Ali Kahya yönetiminde gerçekleşen konserde, keman virtüözü Talat Er de kendi bestelediği eserleri seslendirdi.

Tayyar Akdeniz yönetiminde sahne alan Anatolian Folktours üyeleri ve Cumhuriyet Okulu öğrencilerinden oluşan ekip ise birlikte Cumhuriyet marşını söyledi.

Vatan Korosu'nun Amerikalı üyesi, Türk müziği aşığı Scott Willson da söylediği Türkçe şarkılarla dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Vatan Korosu üyeleri, sahne almadan önce, konser salonunun yakınındaki Wall Street Boğa Meydanı olarak da bilinen Bowling Green Park'taki bayrak direğine, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağını çekti.

ATMCMA Başkanı Sibel Özdemir, konser sonrası yaptığı konuşmada, her sene, gönüllülük esasına dayalı olarak, büyük özveriyle hazırladıkları konserleri, Türk müziğinin ve kültürünün ABD'de tanıtılması adına çok önemsediklerinin altını çizdi.