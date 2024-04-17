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KÜLTÜR SANAT

Budapeşte'de "İstanbul'dan Anadolu'ya" isimli fotoğraf sergisi açıldı

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri çerçevesinde Türk fotoğraf sanatçısı Mustafa Dedeoğlu'nun "İstanbul'dan Anadolu'ya" başlıklı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Budapeşte’de İstanbul’dan Anadolu’ya isimli fotoğraf sergisi açıldı
Yayınlanma Tarihi: 17.4.2024 09:35:13 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 09:35

Budapeşte YEE'nin ev sahipliğinde, Uluslararası Budapeşte Fotoğraf Festivali kapsamında açılışı yapılan sergiye, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, festival yetkilileri ve fotoğrafseverler katıldı.

Büyükelçi Karanis Ekşioğlu, burada yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin iki ülke arasındaki dostane ilişkileri pekiştirdiğine dikkati çekerek, Mustafa Dedeoğlu'nun eserlerinin, her iki ülkenin halkları arasında kültürel bağların kuvvetlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Sanatçı Dedeoğlu da serginin Budapeşte'de açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fotoğraflarıyla Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini dost Macar halkıyla paylaşmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti.

Dedeoğlu, "Fotoğraflarımda insan hikayelerinin yanında sokakların diğer müdavimleri, özellikle İstanbul'un martıları, kedileri, köpekleri söz ettiğim hikayelerin birer tamamlayıcısı oluyor. Ayrıca buradaki sergime Anadolu'yu da ekledim. Bu sergi, iki ülke arasındaki kültürel köprülerin sağlamlaştırılmasına katkıda bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

40 fotoğraftan oluşan sergi, Türkiye'nin zengin kültürel ve doğal manzaralarını gözler önüne seriyor.

Sergi, Dedeoğlu'nun İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden çektiği etkileyici fotoğraflardan oluşuyor. Sanatçı, İstanbul'un tarihi yarımadasından Anadolu'nun uzak köşelerine kadar uzanan bir yolculukta, Türkiye'nin çeşitliliğini ve zengin kültürel mirasını gözler önüne seriyor.

İstanbul'dan Anadolu'ya sergisi, 2 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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