Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Kültür Sanat
  • Portakal Çiçeği Karnavalı'nda "Osmanlı'dan Cumhuriyete Takılar" sergisi açıldı
KÜLTÜR SANAT

Portakal Çiçeği Karnavalı'nda "Osmanlı'dan Cumhuriyete Takılar" sergisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda "Osmanlı'dan Cumhuriyete Takılar" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Portakal Çiçeği Karnavalı’nda Osmanlı’dan Cumhuriyete Takılar sergisi açıldı
Yayınlanma Tarihi: 14.4.2024 10:24:09 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 10:23

Osmanlı dönemi takı sanatının, farklı toplumların estetik anlayışını birleştirerek biçimlendirmesine dikkatin çekildiği sergide, çok renkliliğin hakim olduğu eserler yer alıyor.

Zümrüt, yakut, safir, firuze ve elmas gibi değerli taşların olduğu eserlerde, renkli taş kakma, ajur, kazıma yaldızlama gibi teknikler bir arada kullanılıyor. Bitkisel geometrik desenlerle, hilal gibi çeşitli sembollerin tercih edildiği takılar da sergilenenler arasında bulunuyor.

Osmanlı padişahları tarafından da desteklenen takı sanatıyla yapılmış, sultanların asırlarca değişmeyen takıları arasında yerini koruyan sorguç ve kemerler de sergide dikkati çekiyor.

Ayrıca şans, bereket ve kötülüklerden koruma gibi anlamlara gelen, süsleme amacıyla kıyafetin tamamlayıcısı olan takıların, evlilik ve doğum gibi özel günlerde kullanılan örnekleri de yer alıyor.

Paleolitik ve Neolitik Çağ gibi tarihin en eski dönemlerinden bugüne ışık tutan takılar, altın ve taş gibi malzemelerle yapılan kolyeler, dönemin estetik ürünleri olarak sergileniyor.

- Festival hakkında

Kentte bu yıl 12. kez "Nisan'da Adana'da" sloganıyla organize edilen karnaval, 21 Nisan'a kadar sürecek.

"Türkiye Kültür Yolu Festivali"ne dahil edilmesiyle yerli ve yabancı turist sayısını artırması beklenen karnaval, 9 gün boyunca 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Farklı noktalardaki sergi, söyleşi ve kültürel programlarla kent merkezinin tamamına yayılacak Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, çocukları da eğlenceli etkinliklerde bir araya getiriyor.

Karnavalın simgesi haline gelen "kostümlü kortej" ise 20 Nisan'da Atatürk Caddesi'ndeki geçişle katılımcıları selamlayacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Adana Türkiye Kültür Yolu Festivali Kültür ve Turizm Bakanlığı Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Kültür Yolu Festival Portakal Çiçeği Karnavalı Neolitik Çağ Atatürk Caddesi hilal Paleolitik Osmanlı yakut Firuz saf

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN