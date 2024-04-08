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KÜLTÜR SANAT

"Fırat'ın incisi" Rumkale, bayram tatiline kalabalık başladı

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan "Fırat'ın incisi" Rumkale, Ramazan Bayramı tatiline kalabalık başladı.

Fırat’ın incisi Rumkale, bayram tatiline kalabalık başladı
Yayınlanma Tarihi: 8.4.2024 16:20:19 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 16:22

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi sınırlarında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale, bayram tatilinde günde binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

Rumkale'de ziyaretçileri tekneyle gezdiren kaptan Erol Kılınç, ilk başlarda gezi olarak işe başladığını, bölgeye ilginin artmasıyla beraber teknesini büyüttüğünü ifade etti.

Rumkale bölgesinde 51 teknenin bulunduğunu aktaran Kılınç, "Bölgede tekne gezisi yapmak isteyenler, Rumkale'den tura başlıyor. Buradan Halfeti'ye geçtikten sonra tekrar limana dönüyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Fatmanur Kırmızıoğlan da vakit buldukça tarihi mekana geldiklerini belirtti.

Rumkale'nin görülmesi gereken bir yer olduğunu anlatan Kırmızıoğlan, "Saklı cenneti olan yerlere sahibiz. Belki de Güneydoğu'nun en güzel yerlerinden biri. Rumkale sessiz, sakin bir yer." ifadelerini kullandı.

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Etiketler Gaziantep Yavuzeli Halfeti Fatmanur Kırmızıoğlan Rumkale Ramazan Bayramı

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