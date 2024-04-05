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KÜLTÜR SANAT

İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde yapay zeka desen tasarlayacak

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin uluslararası düzenlenen ilk ve tek dijital sanat festivali "İstanbul Dijital Sanat Festivali", dördüncü edisyonunda ilklere imza atacak.

İstanbul Dijital Sanat Festivali’nde yapay zeka desen tasarlayacak
Yayınlanma Tarihi: 5.4.2024 11:52:45 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 11:52

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen festival, 2-5 Mayıs'ta AKM'de gerçekleştirilecek.

Festivalin ilk kez hazırlanan moda bölümünde sanatseverler, yapay zekanın tasarladığı desenlere ve bu desenlerin dijital dönüşümlerine tanıklık edecek.

Pasha Bank ana sponsorluğunda, Niyazi Erdoğan'ın küratörlüğünde hazırlanan moda bölümünde, Arzu Kaprol, EzraTuba, Kerim Dündar-YAZAKA, Kıvanç Aykan ve Azerbaycan'ın ilk yapay zeka tasarımcısı Shusha yer alacak.

Tasarımcıların, moda ve dijital tasarım bağlamında üretkenliklerini sergileyeceği festivalde, modanın dijital algı üzerinden gerçeklik arayışına nasıl bir vizyon kazandırdığı sorusuna yanıt aranacak.

Bediz Yıldırım moderatörlüğünde "Moda ve Tasarımın Değişen Kimliği Dün, Bugün ve Yarın" ile "Moda, Tasarımda Yeni Mecralar ve İletişim" seminerleri de festival kapsamında gerçekleştirilecek.

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Etiketler Anadolu Ajansı Pasha Bank Niyazi Erdoğan Arzu Kaprol Kerim Dündar Kıvanç Aykan Bediz Yıldırım İstanbul Dijital Sanat Festivali EzraTuba Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Shusha AKM Azerbaycan

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