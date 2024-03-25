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KÜLTÜR SANAT

Türkiye Maarif Vakfı heyeti Peru'ya çalışma ziyaretinde bulundu

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) heyeti, And Parlamentosu ile imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında Peru'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Türkiye Maarif Vakfı heyeti Peru’ya çalışma ziyaretinde bulundu
Yayınlanma Tarihi: 25.3.2024 09:23:47 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:23

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi, Kuzey ve Güney Amerika'daki faaliyetlerden sorumlu Mahmut Özdil ve beraberindeki heyet, başkent Lima'da ilk olarak Türkiye'nin Lima Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Heyet, ardından ülkenin en önemli üniversitelerinden San Marcos Üniversitesinde görüşmelerde bulundu.

Özdil buradaki konuşmasında, 2023'te de Peru'yu ziyaret ettiğini ve üniversitede temaslarda bulunduğunu hatırlatarak, TMV'nin birkaç ay içerisinde San Marcos Üniversitesiyle somut işbirliğine gideceğini aktardı.

Heyet, Peru Ulusal Kongresinde And Parlamentosu Başkan Yardımcısı Leslye Carol Villon ve And Parlamentosu Peru Milletvekili Gustavo Pacheko ile bir araya geldi.

Görüşmede, And Parlamentosu ile TMV arasında imzalanan işbirliği anlaşmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Özdil, konuşmasında, "Bilgi üretimi açısından bu akademik işbirliğini önemli görüyoruz. Taraflar arasında sağlanan işbirliği sayesinde And Parlamentosu ve Türk toplumu birbirini daha da iyi tanıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Heyet daha sonra And Parlamentosu'nun Peru milletvekilleri, üniversitelerin temsilcileri ve öğrenciler ile görüştü.

Toplantılarda öğrenciler, Peru'da Türk tarihine ve Türk kültürüne olan ilginin arttığına dikkati çekti.

Özdil de bölgede Türk tarihine ve Türk kültürüne olan ilginin memnuniyet verici olduğuna vurgu yaptı.

Lima'daki ziyaretin son gününde, Uluslararası Hükümet Enstitüsü (IGOP) heyet onuruna yemek verdi.

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Etiketler Peru Türkiye Maarif Vakfı Güney Amerika Peru Ulusal Kongresi Kuzey San Marcos Üniversitesinde Lima Uluslararası Hükümet Enstitüsü Gustavo Pacheko Mahmut Özdil

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