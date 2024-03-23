Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Kültür Sanat
  • Ankara Palas Müzesi açıldığı günden bu yana yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı
KÜLTÜR SANAT

Ankara Palas Müzesi açıldığı günden bu yana yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı, Ankara Palas Müzesinin açıldığı günden bu yana 49 bin 760 kişiyi ağırladığını bildirdi.

Ankara Palas Müzesi açıldığı günden bu yana yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı
Yayınlanma Tarihi: 23.3.2024 15:42:24 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 15:42

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen ve 21 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle ziyarete açılan Ankara Palas'ı, açıldığı günden bu yana 49 bin 760 kişi gezdi.

Cumhuriyet döneminin simge yapılarından Ankara Palas'ın binlerce ziyaretçiyi ağırlamasında merkezi konumu etkili oldu. Ankara Ulus'taki İkinci Meclis binasının karşısında yer alan müze, tarihe meraklı ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Müzenin, açıldığı günden bu yana ücretsiz olarak gezilebilmesi de ziyaretçi sayısını artırdı. Pazartesi dışında her gün açık olan müzenin ziyaretçi akışı dikkate alındığında, hafta sonları sayının daha da yükseldiği gözlendi.

Ankara Palas Müzesi, Milli Saraylar koleksiyonlarında yer alan 16 - 19. yüzyıllara ait seçkin eserlerin yanı sıra Atatürk'ün kullandığı ve erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan eserlere ev sahipliği yapıyor.

Müzede Cumhuriyet ve Osmanlı dönemine ait eserler bir arada sergileniyor. Cumhuriyet dönemi Türk portre ressamlığında önemli yeri olan 1914 Kuşağı sanatçılarından İbrahim Çallı ve Feyhaman Duran'ın tabloları müze koleksiyonunu zenginleştiren eserler arasında. Ankara Palas'ın duvarlarını süsleyen saatler de ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkaracak nitelikte.

- Atatürk'ün kullandığı eşyalar da sergileniyor

Osmanlı sarayında ve Ankara Palas'ta kullanılan Avrupa yapımı gümüş takımlar ise müzenin dikkati çeken eserlerinden. Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesinden derlenen yazma ve matbu eserler ile Atatürk'ün kullandığı eşyalardan oluşturulan seçki ve çok daha fazlası da müzede yer alıyor.

Yeni kurulan Cumhuriyet'in modern yüzünü temsil eden Ankara Palas Müzesi, 1000 metrekareyi bulan kapalı alanda sergilenen 1200'e yakın esere ev sahipliği yapıyor.

Müze, açılışa özel olarak alınan kararla Ramazan Bayramı tatilinin bittiği 15 Nisan'a kadar pazartesi dışında her gün 9.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. İsteyen ziyaretçiler, müze girişinde sunulan sesli rehber hizmetinden yararlanabiliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Ankara Palas Müzesi Emine Erdoğan İbrahim Çallı İkinci Meclis Cumhuriyet Osmanlı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı Ankara Ulus Milli Saraylar Ankara Palas Feyhaman Duran Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesi 1914 Kuşağı Ramazan Bayramı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN