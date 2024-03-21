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KÜLTÜR SANAT

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı öncesinde "sümölök" tatlısı pişirilmeye başlandı

Kırgızistan'da türküler eşliğinde Nevruz Bayramı sofralarının vazgeçilmez tatlısı "sümölök" pişiriliyor.

Kırgızistan’da Nevruz Bayramı öncesinde sümölök tatlısı pişirilmeye başlandı
Yayınlanma Tarihi: 21.3.2024 10:09:42 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 10:08

Başkent Bişkek'te bir restoranın bahçesinde, 21 Mart Nevruz Bayramı etkinliğine katılacak davetliler için sümölök tatlısı hazırlığı yapıldı. Organizatörler, tatlının hazırlanma sürecine ülke genelinden kanaat önderleri ile halk sanatçılarını davet etti.

Tatlı hazırlanırken, geleneksel çalgıların eşliğinde türküler söylendi, dualar edildi ve iyi dileklerde bulunuldu. Yerel kıyafetler giyen kadınlar, milli müzikler eşliğinde yaptıkları danslarla ve söylediği şarkılarla sümölök pişirme etkinliğine renk kattı. Ses sanatçıları Venera Pirmatova ve Tolkun

Orozobayeva, Nevruz Bayramı adlı yeni şarkılarını seslendirdi. Sümölök tatlısı, yakılan ateşin üzerinde karıştırıldıktan sonra dev kazanın kapağı kapatıldı. Sabahleyin kazanın kapağı açılacak ve sümölök tatlısı, bardaklara konularak Nevruz Bayramı'nı kutlamaya gelen misafirlere ikram edilecek.
Nevruz Bayramı'nın vazgeçilmez ikramlarından ve tarifi kuşaktan kuşağa aktarılan, bolluk ve bereketin simgesi "sümölök" tatlısının yapımında, yağ, filizlenmiş buğday, un ve su kullanılıyor.

- Nevruz Bayramı meydanlarda kutlanacak
Milli bayram Nevruz, tüm ana meydanlarda sportif, geleneksel ve kültürel etkinliklerle kutlanacak. Bişkek Büyükşehir Belediyesi, Nevruz için Ala-Too Meydanı'nda halk oyunları, konser, fuar, el işleri ile gelenekleri tanıtma etkinlikleri düzenleyecek.

Oş Büyükşehir Belediyesi de "Sümölök Festivali", yerel sanatçıların katılımıyla konser etkinliği organize edecek. İlçe belediyeleri de etkinliklerin ziyaretçilerine sümölök tatlısı ikramında bulunacak.

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Etiketler Kırgızistan Bişkek Venera Pirmatova nevruz Nevruz Bayramı Bişkek Büyükşehir Belediyesi Oş Büyükşehir Belediyesi Tolkun Orozobayeva Ala Too Meydanı 21 Mart Nevruz Bayramı

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