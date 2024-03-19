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KÜLTÜR SANAT

Kazakistan'da ilk kez Milli Kıyafet Günü kutlanıyor

Kazakistan’da ilk kez Milli Kıyafet Günü kutlanıyor
Yayınlanma Tarihi: 19.3.2024 09:29:03 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:28

Kazakistan'da bu yıl Nevruz Bayramı kapsamında ilk kez Milli Kıyafet Günü kutlanıyor.

Milli Kıyafet Günü dolayısıyla ülke genelindeki eğitim kurumları ve iş yerlerinde geleneksel kıyafetler giyiliyor.

Başkent Astana'da 500'den fazla tiyatro sanatçısının katıldığı milli kıyafet kampanyası düzenlendi.

Kazak milli kıyafetlerinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan kampanya kapsamında sanatçılar, önce sokaklarda yürüdü, daha sonra bir araya gelerek milli kıyafetlerde en çok kullanılan geleneksel desenlerin şeklini oluşturdu.

Kazakistan Milli Müzesi'nde de geleneksel kıyafetlerin tarihine ilişkin sergi açıldı.

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Etiketler Kazakistan Astana Kazakistan Milli Müzesi Nevruz Bayramı Milli Kıyafet

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