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KÜLTÜR SANAT

Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, 41. kez okurları ağırlıyor

Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Fuarcılık tarafından her yıl ramazan ayında düzenlenen "Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı", Fatih Camisi'nde 41. kez okurlarla buluştu.

Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, 41. kez okurları ağırlıyor
Yayınlanma Tarihi: 17.3.2024 09:20:49 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 09:20

Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Fuarcılık tarafından her yıl ramazan ayında düzenlenen "Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı", Fatih Camisi'nde 41. kez okurlarla buluştu. Fuarda Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın imza günü gerçekleştirildi.

Basın Yayın Birliği ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesinin destek verdiği fuarda, yazar Ali Haydar Aksal, Rabia Berna Tümkor ve Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın arasında bulunduğu birçok yazarın imza günü yapıldı.

Ayrıca eğitimci yazar Süleyman Ceran, Prof. Dr. Soner Duman ve Prof. Dr. Mehmet Emin Ay söyleşi programlarında okurlarıyla bir araya geldi.

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, oruç üzerine yaptığı söyleşide "Orucun faydalarından biri de insanları şükreden birer kul haline getirmesidir." dedi.

AA muhabirine konuşan Süleyman Ceran, fuarın temasına, atmosferine ve ilgisine dair memnuniyetini "Fuara Filistin'in kalbini konuşmak için Sivas'tan geldim. Fuarın İstanbul'da Fatih'te olması çok güzel. Fatih'te de muazzam bir mabedin bahçesinde olması ayrı bir güzellik, Filistin ve Kudüs temalı olması da ayrı bir güzellik. Bir de bunların hepsinin ramazanda cereyan ediyor olması ayrıca değerli kılıyor." sözleriyle ifade etti.

Çocuklar için ayrı bir alanın tahsis edildiği fuarda ramazan gösterileri ile Hacivat-Karagöz yapımı atölyesi gerçekleştirildi.

Fuar etkinlikleri kapsamında teravih namazından sonra da Hüseyin Goncagül sahne aldı.

41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, 30 Mart'a kadar Fatih Cami avlusunda devam edecek. Fuar programına sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

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