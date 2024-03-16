Şanlıurfa'daki müzeler bir ayda 15 bin ziyaretçiyi ağırladı

Şanlıurfa'da geçen yıl yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen ve yapılan çalışmalar sonrası yeniden kapılarını açan Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi'ni, bir ayda 15 bin kişi ziyaret etti.