Gümüşsu Cami restore edilerek ibadete açıldı

Restorasyonuna 9 Eylül 2022 tarihinde başlanan caminin açılış törenine konuk olan eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, kamunun uzun yıllar insanların sadece maddi ihtiyaçlarını karşıladığını, son 20 yılda ise bu durumun artık değiştiğini belirtti.

Şentop, son yıllarda belediyelerin restorasyonuna katkıda bulunduğu tarihi eserlerin sayısının arttığına dikkati çekerek, "Bir zamanlar sadece Ankara'daki Kocatepe Cami aklımıza gelirdi. Bu durum artık değişti. Sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki tarihi ve kültürel yapılarımızı da restore ederek ilgili bölgenin sakinlerinin hizmetine sunuyoruz. Bu da bize gösteriyor ki kamu hizmeti, sadece maddi ihtiyaçlardan ibaret değildir. Manevi hizmetler de en az bunun kadar önemlidir. Açılışını yaptığımız Gümüşsu Cami de bu hizmetin bir örneği olarak karşımızda duruyor." dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de kültürel değerlerin başında camilerin geldiğini söyledi.

Üsküdar'daki camilerin üçte ikisini yenilediklerini aktaran Türkmen, "Son 10 yıldaki 26. camimizi yenilemiş oluyoruz. Restorasyonu devam eden 8 camimiz var. Mabetlerimizi, deprem başta olmak üzere, her türlü afete dayanıklı olarak yeniliyoruz. Bunun yanı sıra estetik duyarlılığı yüksek bir mimariden de taviz vermiyoruz. Bu camimiz de Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyor." diye konuştu.

- İlk cuma namazı kılındı

Yaklaşık 1,5 yıl süren restorasyonun ardından hizmete açılan Gümüşsu Cami'nin inşa sürecini Üsküdar Belediyesi ile Gümüşsu Vakfı birlikte gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Müftüsü İbrahim Yavuz gibi isimlerinde de katıldığı açılışın ardından Gümüşsu Cami'ndeki ilk cuma namazı kılındı.