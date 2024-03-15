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KÜLTÜR SANAT

Türkiye, Belarus’ta Minsk Uluslararası Kitap Fuarı’na katıldı

Türkiye, Belarus’ta düzenlenen 31. Minsk Uluslararası Kitap Fuarı’na katıldı.

Türkiye, Belarus’ta Minsk Uluslararası Kitap Fuarı’na katıldı
Yayınlanma Tarihi: 15.3.2024 09:11:00 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:14

Başkent Minsk'te BelExpo Sergi Merkezi'nde açılan fuarda Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği stant kurdu.

Türkiye'nin tarih, arkeoloji ve kültür mirasının, doğal güzelliklerinin, Türk edebiyatından eserlerin sergilendiği stant, fuarın ilk gününde binlerce Belaruslu kitapsever tarafından ziyaret edildi.

Türkiye'nin standına, Türkçe öğrenen Belaruslu üniversite öğrencileri özellikle yoğun ilgi gösterdi.

Belarus Enformasyon Bakanı Vladimir Pertsov ile Belarus Cumhurbaşkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Maksim Ryzhenkov da Türk standının ziyaretçileri arasında yer aldı.

Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Cem Işık, Pertsov ve Ryzhenkov'a, stant hakkında bilgi verdi.

Türk standının fuarda yer almasına, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı da katkıda bulundu.

İlki 1994 yılında gerçekleştirilen Belarus'taki fuara, Türkiye 2019 yılında 4 metrekarelik bir stant alanı ile katılmaya başlamış, devam eden yıllarda alan büyüklüğü artırılarak 12 metrekareye çıkarılmıştı.

Minsk Kitap Fuarı, 17 Mart'a kadar BelExpo Sergi Merkezi'nde gezilebilecek.

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Etiketler Minsk Uluslararası Kitap Fuarı BelExpo Sergi Merkezi 1994 Belarus Minsk Kitap Fuarı Türkiye Dışişleri Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Vladimir Pertsov Cem ışık

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