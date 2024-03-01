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KÜLTÜR SANAT

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Geçmişin İzinde Hat Sergisi"nin açılışına katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediyesince Galeri Eyüpsultan'da düzenlenen "Geçmişin İzinde Hat Sergisi"nin açılışına iştirak etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Geçmişin İzinde Hat Sergisinin açılışına katıldı
Yayınlanma Tarihi: 1.3.2024 16:36:39 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:36

Yerlikaya, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin huzuru için 600 bin personelle yorulmadan çalıştıklarını söyledi.

Her türlü suçu önlemek ve bunları aydınlatmak noktasında gayret gösterdiklerini belirten Yerlikaya, huzurun olduğu yerde her şeyin çok daha mükemmel hale geleceğine inandığı dile getirdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in misafiri olduğuna değinen Yerlikaya, Köken'in ilçeye 5 yılda 90 eser bıraktığını ve yaşamın her alanına dokunduğunu ifade etti.

Yerlikaya, Gaziantep'te valiyken tanıştığı Köken'in o dönem Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olduğunu, İstanbul'da da mesai birlikteliklerinin devam ettiğini kaydetti.

Eyüpsultan'dan tekrar belediye başkan adayı olan Köken'e destek isteyen Yerlikaya, "Her anınızda, her zaman sizin yanınızda kalben olan Deniz Köken'i 31 Mart akşamı ilk sandıklar açıldığından son sandığa varıncaya kadar ve bu iş bitinceye kadar büyük bir şükürle, belediyenin emini olmak için seçtirmeye hazır mıyız?" diye sordu.

Yerlikaya, katılımcıların "hazırız" demesi üzerine, "Cenabıallah, Eyüpsultan ilçemizdeki tüm hemşehrilerimizi, tüm oy kullanacak kıymetli seçmenlerimizi bu son 5 yıldan beri gördüğü hayırdan, gördüğü o güzel 90 hizmetten ve şehir eminliği noktasında gördüğünden ayırmasın diyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti. Açılışa, İstanbul Valisi Davut Gül ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da katıldı.

Bakan Yerlikaya ve katılımcılar, konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesip sergiyi gezdi.Hat sanatıyla hazırlanan 49 eserin yer aldığı serginin ramazan boyunca açık olacağı bildirildi.

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Etiketler Gaziantep İstanbul Eyüpsultan Ali Yerlikaya Coşkun Yılmaz Türkiye Davut Gül Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 31 Mart Deniz Köken

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