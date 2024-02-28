Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

Osmanlı sancağının muhafaza edildiği Sancak Köşkü restoresi tamamlandı

Osmanlı sancağının muhafaza edilmesi amacıyla 16. yüzyılda inşa edilen Sancak Köşkü'nün restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Osmanlı sancağının muhafaza edildiği Sancak Köşkü restoresi tamamlandı
Yayınlanma Tarihi: 28.2.2024 10:31:29 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:31

İstanbul Valiliği, 2021 yılında başlattığı çalışma kapsamında, Sultan 2. Beyazıt döneminde (1596) Sadrazam Davut Paşa tarafından yaptırılan Sancak Köşkü'nün, aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edilmesi için proje hazırladı.

- YTÜ hocaları katkı sundu

Davutpaşa Kışlası'nın 19. yüzyılda yapılmasıyla işlevini yitiren ve zamanla kullanılamaz hale gelen köşkün, yaklaşık 3 yıl süren rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarına, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden (YTÜ) alanında uzman çok sayıda hoca katkı sundu. Köşk, çevre düzenlemelerinin de tamamlanmasıyla yeniden hizmete açıldı.

Bugünkü YTÜ'nün Davutpaşa'daki kampüsü içinde, Osmanlı Padişahının sefere gönderdiği ordusunu uğurladığı ve yine seferden dönen ordusunu törenle karşıladığı alana inşa edilen, Osmanlı Sancağı'nı muhafaza etme işlevi gören köşkün açılışı için tören düzenlendi.

- Rektör Tamer Yılmaz: "Köklü tarihi eserlerinize saygı göstermeye ihtiyacınız var"

Törende konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 113 yıllık köklü bir kurum olduğuna dikkati çekti.

Kampüsün dünyanın en iyi 63. kampüsü olarak gösterildiğini ve dünyanın en iyi 10 kampüsünden biri olmayı hedeflediklerini anlatan Yılmaz, "Sürdürülebilir bir kampüs ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunu sağlamak istiyorsanız köklü bir tarihe, geçmişe ihtiyacınız var. Köklü tarihi eserlerinize saygı göstermeye ihtiyacınız var." dedi.

Davutpaşa Kampüsü içerisinde başka tarihi yapıların da ihya edilerek kullanıma alındığını aktaran Yılmaz, Sancak Köşkü ile ilgili, güzel bir restorasyon örneği olduğunu vurguladı.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün özellikle davet ettim ve davet ederken şunu söyledim; 'İyi bir restorasyon örneği görmek istiyorsanız buraya gelin.' Maalesef ki çok yanlış uygulamalar var, yeterince hassas olmayan uygulamalar var ama burası çok başarılı oldu. Niye başarılı olduk? Çünkü Valiliğimiz himayesinde yaptık, restorasyonda çalışan restoratörler Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezundu. Bizim mezunlarımız canla başla çalışarak bu hale getirdiler. Estetik ve sanattan hoşlanan herkesin bu tür eserlerin keyfini çıkartması gerekiyor. Bir teknik üniversiteyiz ama hep söylediğimiz birşey var; Yıldız Teknik Üniversitesi sanatsız kalamaz, biz sanatı seviyoruz, sanata doyamıyoruz ve hep sanatçılarla iç içe olmaya devam edeceğiz."

Törende daha sonra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can ve restorasyonda emeği bulunan hocalar, köşkün açılış kurdelesini kesti.

Köşkte, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü hocaları ve öğrencileri tarafından hazırlanan tezhip ve hat sanatı eserleri sergilendi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Hasan Hüseyin Can Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Davutpaşa Davutpaşa Kışlası Tamer Yılmaz Sultan Davut Paşa Osmanlı Sancağı Osmanlı Padişah Davutpaşa Kampüsü Sadraz

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN