Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

Rize'de kitap fuarı açıldı

Rize'de 50'den fazla yazar ve 100'e yakın yayınevinin yer aldığı kitap fuarı açıldı.

Rize’de kitap fuarı açıldı
Yayınlanma Tarihi: 24.2.2024 09:29:36 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 09:29

Rize Valiliği, Rize Belediyesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin desteğiyle düzenlenen fuarın açılışı, Sahil Açık Otopark'ta yapıldı.

Vali İhsan Selim Baydaş, burada yaptığı konuşmada, kitap fuarlarının şehirlerin kültürel hayatının en önemli parçalarından birisi olduğunu söyledi.

Herkesin çocukluğunda ve gençliğinde kitap fuarlarına dair hatıraları olduğunu ifade eden Baydaş, "Kitaplar gençler adına en büyük yatırımdır. Evlatlarımızı ve gençlerimizi kitaplarla buluşturmamız lazım." dedi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise kitapların bilgi edinmenin ötesinde empati yapmayı sağladığını belirterek, "Fikir ve düşünce dünyamız zenginleşiyor. Biz, kentsel dönüşümler, millet bahçesi, alt ve üst yapı da bir sürü işler yapıyoruz ama bunların yanında bir eğitimci kimliği ile Rize'nin okuması için daha fazla yatırım yapmamız lazım. 10 günlük fuar süresinde yazarlarımız gelecek, söyleşi ve imza programları olacak. Burada gençlerimize dokunabiliyorsak bu bile yeter." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 50'den fazla yazar ve 100'e yakın yayınevinin yer aldığı fuarın açılışı gerçekleştirildi. Söyleşi ve imza günlerinin de düzenleneceği fuar, 10 gün süreyle ziyarete açık kalacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN