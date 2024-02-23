Özbekistan'da Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" isimli eseri tanıtıldı

Özbekistan'da, İstiklal Marşı 'nı kaleme alan usta şair Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" isimli eserinin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) desteğiyle Özbekçeye tercüme edilmesi dolayısıyla tanıtım töreni düzenlendi.

Başkent Taşkent'te Özbekistan Yazarlar Birliği'nde düzenlenen programa, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali Rıza Tezcan, Özbekistan Yazarlar Birliği Başkanı Siraciddin Sayyid ve çok sayıda davetli katıldı.

Kayalar, TİKA'nın desteğiyle İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un Özbekçeye tercüme edilen "Safahat" adlı kitabının tanıtımında bulunmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Büyük şair ve fikir adamı Ersoy'un kaleme aldığı Safahat'ın, Türk edebiyatının en önemli eserlerinden olduğunu ve Türk milletinin manevi dünyasına derin bir yolculuk yapma fırsatı sunduğunu vurgulayan Kayalar, Safahat'ın sade dille yazılmasına rağmen oldukça derin bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Kayalar, kitabı Özbekçeye çeviren Özbek şair, yazar ve çevirmen Miraziz Azam'ın bu derin anlamı korumayı başardığını ifade etti.

Kaşgarlı Mahmud ve Mevlana Celalettin Rumi ödülleri sahibi Azam'ın, Safahat'ın yanı sıra Türk ve dünya edebiyatından birçok çeviriler yaptığını belirten Kayalar, hürriyet, hakikat ve bağımsızlık temalarını eserlerinde işleyen tercümanın Mehmet Akif ile ortak bir fikir dünyasında aynı ufka baktığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un başta Safahat olmak üzere tüm eserlerinde vurguladığı değerler ve duyarlılığın, Özbekistan tarihi ve kültüründe de bulunduğunu, bu yönüyle Safahat'ın geniş bir okuyucu kitlesi tarafından Özbekistan'da takdirle karşılanacağını ve iki kardeş halk arasındaki muhabbetin pekiştirilmesine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Kayalar, Özbekistan Milli Kütüphanesi başta olmak üzere birçok üniversite ve eğitim kurumlarına hibe ettikleri bu kitaptan Özbek okurların istifade edeceğini dile getirdi.

Kayalar, "Safahat"ın Türk dilleri arasında ilk defa Özbekçeye çevrildiğine dikkati çekti.

- "Ülkedeki proje sayısını daha da artırmayı hedefledik"

Kayalar, temaslarına ilişkin ülkedeki Türk basınına da değerlendirmelerde bulundu.

1994'ten bu yana TİKA olarak Özbekistan halkı için çok değerli proje ve faaliyetler gerçekleştirdiklerini dile getiren Kayalar, ülkede 1000'e yakın proje ve faaliyet yaptıklarını ifade etti.

Kayalar, ülkenin en köklü eğitim kurumlarından Taşkent Doğu Dilleri Üniversitesinin Türkoloji Fakültesinde TİKA olarak gerçekleştirdikleri tadilat ve donanım çalışmasına değindi, Türkoloji alanındaki projeleri de çok önemsediklerini belirtti.

TİKA'nın Türk dünyasında açtığı ilk ofislerden birinin Özbekistan'da bulunduğunu ve bu toprakların kendileri için çok özel ve önemli bir coğrafya olduğunu söyleyen Kayalar, bu yıl ülkedeki proje sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.