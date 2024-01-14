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KÜLTÜR SANAT

Rami Kütüphanesi 1'inci yaşını kutladı

Geçen yıl Rami Kışlası'nın restore edilmesiyle kütüphaneye dönüştürülen Rami Kütüphanesi, açılışının ardından geçen 1 yılda 2,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

Yayınlanma Tarihi: 14.1.2024 09:35:00 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 09:39

220 dönümlük alan içinde, 51 bin metrekarelik peyzaj alanına sahip Rami Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katıldığı törenle geçen yıl 13 Ocak'ta hizmete sunuldu.

Kütüphanede, açılışından bu yana her hafta çocuk ve yetişkinlere özel sanat, edebiyat, tekno tasarım, kişisel gelişim ve tarih gibi benzeri alanlarda etkinlik, atölye ve seminerler düzenlendi.


2,5 milyon kişi kütüphaneyi ziyaret etti

Yaklaşık 3 bin farklı etkinlikle ailelerin, çocukların ve gençlerin kendilerini geliştirmesine ve keyifli vakit geçirmesine olanak sağlayan kütüphane, 1 yılda 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Rami Kütüphanesi ayrıca 1 senede 25 bin kayıtlı üyeye ulaşarak, 110 bin ödünç kitabı okurlarla buluşturdu.

Kütüphanenin açılışının 1'inci yıl dönümü Emine Erdoğan'ın katılımıyla "Valide Sultan Sergisi" ile kutlanacak.

Kutlama haftası boyunca kütüphane içinde "Kitap Günleri" de düzenlenecek ve tüm kitap kategorilerinde yüzde 60'a varan indirimler uygulanacak. Bu kampanya ile okuma alışkanlığını teşvik etmeyi amaçlayan kütüphane yönetimi, ziyaretçilerine geniş bir kitap yelpazesi sunma fırsatı tanıyacak.

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Etiketler Mehmet Ersoy Rami Kütüphanesi Emine Erdoğan Valide Sultan Sergisi Recep Tayyip Erdoğan Rami Kışlası kütüphane

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