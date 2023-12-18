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KÜLTÜR SANAT

"Edebiyattan Tuvale Roman Kahramanları" resim sergisi açıldı

"8. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali" kapsamında hazırlanan, "Edebiyattan Tuvale Roman Kahramanları" başlıklı resim sergisi ziyarete açıldı.

Edebiyattan Tuvale Roman Kahramanları resim sergisi açıldı
Yayınlanma Tarihi: 18.12.2023 15:20:51 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 15:20

Ressam Ahmet Umur Deniz ve atölye öğrencilerinden oluşan 32 sanatçının yaptığı 60 tablo, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mehmet Özen Sanat Galerisi'nde sergilendi.

Serginin açılışında Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Yalın ve Roman Kahramanları Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Asan konuşma yaptı.

- Sergide İstanbul, Troya ve Rus edebiyatı temaları işleniyor

AA muhabirine açıklamada bulunan ressam Deniz, sergiyi 3 ana tema üzerinden oluşturduklarını belirterek, "Bir temada 20 öğrenci var. Bazı ressam arkadaşlar 3 temaya birden katıldı. Projelerin bir tanesi Troya, bir tanesi İstanbul, bir diğeri de Rus edebiyatı temalı resimler." dedi.

Deniz, roman temalarını tuvale taşıma fikrini Ömer Asan ile geliştirdiklerini kaydederek, "Hangi romanlar üzerine resim çizileceğini Ömer belirledi. Romanları öğrencilere verdik. Öğrenciler okuduktan sonra bunlarla ilgili kompozisyonları oluşturdu. Okuduktan sonra romanlar üzerine notlar aldılar ve en son, gördüğünüz resimler oluşturuldu." ifadesini kullandı.

Serginin öğrenciler arasında dayanışma fikri oluşturduğuna dikkati çeken Deniz, "Bir araya gelen genç arkadaşların dayanışma içerisinde yaptığı bir çalışma. Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum. Sonucunun da etkili olduğunu, ressam arkadaşların kişiliklerini ve duyarlılıklarını yansıttığını düşünüyorum." diye konuştu.

- Sergi 29 Aralık'a kadar açık olacak

Maltepe Üniversitesinden bazı öğrenciler de roman kahramanı kılığında sergide bulundu.

Sergide, Türk romancılar Ahmet Hamdi Tanpınar, Halide Edip Adıvar ve Kemal Tahir'in yanı sıra Cengiz Aytmatov, Mihail Bulgakov, Lev Tolstoy gibi yazarların klasik eserlerine dair resimler yer alıyor. Sergi 29 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

- Festival yarın başlıyor

Yarın başlayacak 8. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali ise 21 Aralık'a kadar Maltepe'deki Marmara Eğitim Köyü'nde okurla buluşacak.

Son 100 yılda Türk romanındaki belli başlı yazar ve eserler, festival konukları ve öğrenciler tarafından festivalde ele alınacak.

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Etiketler Maltepe Roman Kahramanları Dergisi Türkiye Cengiz Aytmatov Kemal Tahir Halide Edip Adıvar Ahmet Hamdi Tanpınar Mihail Bulgakov Lev Tolstoy

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