Mardin'de çocuk ve gençler için "Sanat Okulu" açıldı

Mardin 'de Çocuklar İçin Çal Derneği (ÇİÇAD) tarafından çocuk ve gençlere hizmet verecek "Sanat Okulu"nun açılışı gerçekleştirildi.

Merkez Artuklu ilçesinde Savur Kapı Mahallesi'nde Sanat Okulu'na dönüştürülen Kermozade Vakfı'na ait tarihi binanın açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

ÇİÇAD Başkanı İbrahim Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak 2016 yılından itibaren Türkiye'de ve yurt dışında sanatsal faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Köy okullarında müzik sınıfları ve ücretsiz sanat okulları açtıklarını kaydeden Yalçın, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda Mardin'de çocuklara ve gençlere hizmet etmek üzere sanat akademisinin 2. şubesini açtık. Burada çocuk ve gençlere sanatı öğretip, sevgiyi aşılamayı hedefliyoruz. Amacımız 81 ilimizi sanat bahçeleri ile donatmak. Destekler geldiği sürece de bütün çocuklarımızın olduğu her yere sanatımızı ulaştırmayı hedefliyoruz."

Dernek Başkan Yardımcısı ressam Berfin Uluman da sanatçı arkadaşlarıyla katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Açılışa katılan Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Kermozade Vakfı Başkanı Çetin Kerimoğlu, sanatçı ve destekçiler daha sonra binayı gezdi.

Uluman, vefat eden kardeşi adına açtığı resim atölyesinde kardeşinin ismini görünce duygulu anlar yaşadı.