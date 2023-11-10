Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Harbiye Askeri Müzemizi vatandaşlarımız, bugün ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Tüm halkımızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.