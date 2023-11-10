Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Harbiye Askeri Müzemizi vatandaşlarımız, bugün ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Tüm halkımızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul'daki Harbiye Askeri Müzesi'nin yarın ücretsiz ziyaret edilebileceğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Harbiye Askeri Müzemizi vatandaşlarımız, bugün ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Tüm halkımızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.