Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

İstanbul Harbiye Askeri Müzesi bugün ücretsiz ziyaret edilebilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul'daki Harbiye Askeri Müzesi'nin yarın ücretsiz ziyaret edilebileceğini duyurdu.

İstanbul Harbiye Askeri Müzesi bugün ücretsiz ziyaret edilebilecek
Yayınlanma Tarihi: 10.11.2023 09:09:00 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 09:14

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Harbiye Askeri Müzemizi vatandaşlarımız, bugün ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Tüm halkımızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Harbiye Askeri Müzesi panoraması HARBİYE ASKERİ MÜZESİ PANORAMASI

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler İstanbul İstanbul Harbiye Askeri Müze İstanbul Harbiye Askeri Müzesi Milli Savunma Bakanlığı Harbiye Askeri Müzesi 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü 10 kasım Müze Atatürk

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN