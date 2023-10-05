Büyük depremden sonra "Sanat ile Yeşeren Umutlar"

Ülkemizde 6 Şubat'ta gerçekleşen depremin yaşandığı illerde görev yapan Diyanet personelleri "Sanat ile Umut" sergisi gerçekleştirdi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli ülkemizde büyük bir deprem gerçekleşmişti. Deprem bölgelerine yardıma koşan birçok kuruluşun yanında Diyanet personelleri de bulunuyordu.

"Sanat ile Yeşeren Umutlar" Diyanet İşleri Başkanlığında

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgelerde görev yapan Diyanet personelinin eserlerinden oluşan "Sanat İle Yeşeren Umutlar" sergisi Diyanet İşleri Başkanlığında açıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında da illerde görevli 8'i erkek, 4'ü kadın 12 Diyanet personeline ait olan eserler, Başkanlığın 15 Temmuz Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonundaki fuaye alanında sanatseverlerin ilgisine sunuldu.