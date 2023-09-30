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KÜLTÜR SANAT

Yenikapı'da "Gaziantepliler Buluşuyor" etkinliği düzenlendi

Gaziantep Dernekleri Federasyonu tarafından Yenikapı'da "Gaziantepliler Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi. Program kapsamında hazırlanan yöresel yemekler, ziyaretçilere ikram edildi.

Yenikapı’da Gaziantepliler Buluşuyor etkinliği düzenlendi
Yayınlanma Tarihi: 30.9.2023 17:23:07 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 17:22

Yenikapı etkinlik alanında Gaziantep Dernekleri Federasyonu tarafından "Gaziantepliler Buluşuyor" etkinliği düzenlendi. Gerçekleştirilen programda yöresel yemekler, ziyaretçilere sunuldu. Alanda kurulan çadırda baklava, kuru patlıcan, kuru biber, çeşitli baharatlar, Antep fıstığı, katmer, Antep cevizli sucuğu, şerbetler ve çeşitli ürünlerle 100'ü aşkın lezzet yer aldı.

El işçiliği ürünlerinin bulunduğu çadırda ise yöresel eşyalar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Çadırda ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin fotoğraflarının bulunduğu bir sergi yer alıyor.

Etkinlik kapsamında, Gaziantep baklavalarının yer aldığı tepsi ile "en hızlı yeme" ve "tepsideki altını bulma" yarışması düzenlendi.Gaziantep Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Demir, yaptığı açıklamada, İstanbul'daki hemşehrilerini etkinlik alanına gelmeye davet etti. Etkinlikyarın sona erecek.

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Etiketler Gaziantep Dernekleri Federasyonu Gaziantep Yenikapı

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