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KÜLTÜR SANAT

"GastroANTEP Kültür Yolu Festivali" kapsamında mozaik sanatçıları buluştu

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te düzenlenen "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali" kapsamında mozaik sanatçılarının yaptığı eserler sergileniyor.

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali kapsamında mozaik sanatçıları buluştu
Yayınlanma Tarihi: 25.9.2023 09:28:41 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 09:28

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 16 Eylül'de başlayan "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali", dokuzuncu gününde kültürel etkinliklerle devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Gülçin Sökücü, AA muhabirine, Gaziantep'in önemli bir değeri olan mozaiklerin de festival kapsamında yer aldığını söyledi.

Merkez olarak çalıştay düzenlediklerini ifade eden Sökücü, "Şehrimize 9 sanatçıyı davet ettik. Bu sanatçılar Türkiye'nin farklı şehirlerinden geliyor ve alanlarında profesyonel isimler. Sanatçılarımız ekmek sacında kendi tarzlarını oluşturdular. Ekmek sacının Gaziantep mutfağında önemli bir yeri vardır. Gaziantep aynı zamanda kültürle, sanatla pişen bir şehir. Bunu ifade etmek için ekmek sacını tercih ettik. İçinde gastronomi konusu olanlar da var. Biliyorsunuz bölge olarak büyük bir deprem yaşadık. Sanatçıların ikisi Hataylı. Onlar ise depremi ve yaşadıkları travmaları resmettiler." diye konuştu.

Festivalin ve serginin yoğun ilgi gördüğünü aktaran Sökücü, "Böyle festivaller çok geniş ve kapsamlı oluyor. Sanatçı için bu çok özel bir durum. Çünkü sanatçı yaşadıklarından ve gördüklerinden ilham alıyor. Kültürel değerlerini geziyor ve buradan aldığı ilhamla sanatını tuvalin üzerine işliyor." ifadelerini kullandı.

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Etiketler Gaziantep Hatay Türkiye Gülçin Kültür ve Turizm Bakanlığı Jale Tekinalp Yücel GastroANTEP Kültür Yolu Festivali UNESCO Büyükşehir Belediyesi

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