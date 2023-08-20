Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

Türk ve Arap sanatçılar İstanbul'da buluştu

Türkiye, Filistin, Irak, Yemen, Mısır, Ürdün ve Suriye'den ressamlar İstanbul'da bir araya geldi.

Türk ve Arap sanatçılar İstanbul’da buluştu
Yayınlanma Tarihi: 20.8.2023 15:24:00 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 15:32

Arap Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Türk-Arap Sanat Evi ve Arap Sanat Evi işbirliğiyle İstanbul'da "Türk-Arap Sanatçıların Buluşması" adlı program gerçekleştirildi.

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'ndeki atölye ve sergi etkinliklerine katılan Türk ve Arap sanatçılar, hem sanatlarını icra etti hem de eserlerini sergiledi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca keman sanatçısı Ecem Aydoğdu ve Suriyeli müzisyen Muhammed Yusuf, müzik dinletisi sundu.

- "Türk ve Arap sanatçıları kaynaştırmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arap Derneği Başkanı ve Türk Arap Sanat Evi Direktörü Metin Turan, buluşmanın Suriyeli astronot Muhammed Faris ile çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Türk ve pek çok Arap sanatçının İstanbul'da bir araya gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Turan, "Türk ve Arap sanatçıları bir araya getirmek ve kültür sanat dalında kaynaştırmak istiyoruz. Türkiye ile Arap dünyası arasında sanatsal alanlarda işbirliklerini geliştirmek ve Türk sanatçılarımızın eserlerini de Arap ülkelerinde tanıtmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Üç gün boyunca yaklaşık 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerin yanı sıra İstanbul'da buluşan sanatçılara şehrin turistik mekanlarını gezme fırsatı sunuldu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler İstanbul Suriye Türkiye Filistin IRAK Yemen Mısır IRAK Ürdün IRAK Arap Arap Sanat Evi Arap dünyası

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN