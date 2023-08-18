Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

"Türk Cumhuriyetleri Geleneksel El Sanatları Sergisi" ziyarete açıldı

- Keçiören Belediye Başkanı Başkan Turgut Altınok: - "Dünyanın en zengin sanatına ve kültürüne sahip olduğumuzu bilerek birliğimizi muhkem tutacağız. Türk milletini ve tarihini tanıtmaya devam edeceğiz"

Türk Cumhuriyetleri Geleneksel El Sanatları Sergisi ziyarete açıldı
Yayınlanma Tarihi: 18.8.2023 15:04:00 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 15:16

Keçiören Belediyesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde belediyeye ait Sanat Galerisinde Türk Cumhuriyetleri Geleneksel El Sanatları Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Merey Mukazhan, Türkmenistan Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Merdan Nurmuradov, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Başkatibi İslam Guliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Kültür Ataşesi Bünyamin Merhametsiz, Kazakistan Kültür Müsteşarı Dimaş Omurali, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 2. Katibi Dilruh Temiraliev, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ataşesi Begimay Bakıtbek ve sanatsaverler katıldı.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Başkan Turgut Altınok, Çok anlamlı bir serginin açılışını yaptıklarını belirterek, "Sergimiz bizi köklerimize, tarihimize, geçmişimize ve binlerce yıllık kültürümüze götüren bir sergidir, Ergenekon'dan Tanrı Dağları'na, Altaylar'dan Sibirya'ya oradan Asya'ya ve Anadolu'ya götürmüştür. Türklerin tarihi, hem kadim hem de derindir. Medeniyet konusunda da Türkler öndedir. 'Avrupa medeniyeti' diyoruz ama Avrupa medeniyeti, Türklerin kültür ve medeniyetinin yanında duramaz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki birlik ve dayanışmanın son dönemde önemli ölçüde arttığını ve bu dayanışmanın sürdürülmesi gerektiğini aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Türk dünyamızla dinimiz, tarihimiz kökümüz ve soyumuz birdir. Bizler tüm alanlarda kardeşliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Türk Devletleri Teşkilatımız iyi bir yapıya kavuşturuldu. Çok da güzel anlaşmalar yapılıyor. Birlik ve beraberlik adına önemli kararlar alınıyor. Bir ve beraber olursak bizi kimse yenemez, bizi kimse yıkamaz. Türkiye'nin gücü tüm Türk dünyamızın gücüdür, Türk dünyamızın gücü de Türkiye'nin gücüdür. Bu anlamda dünyanın en zengin sanatına ve kültürüne sahip olduğumuzu bilerek birliğimizi muhkem tutacağız. Türk milletini ve tarihini tanıtmaya devam edeceğiz. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Protokol konuşmalarının ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev tarafından Altınok'a, Türk dünyasına ve kültürüne hizmetlerinden dolayı Üstün Hizmet Madalyası takdim edildi. Kurdele kesim merasiminin ardından sergi ziyarete açıldı.

Türk Cumhuriyetleri Geleneksel El Sanatları Sergisi, Keçiören Sanat Galerisi'nde 3 Eylül'e kadar 12.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Altaylar Asya Anadolu Tanrı Dağları Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türk Devletleri Teşkilatı Sultan Raev zeynep yıldız Bünyamin Merhametsiz Sibirya İslam Guliyev Dimaş Omurali Ergenekon Begimay Bakıtbek Dilruh Temiral

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN