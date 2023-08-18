"Türk Cumhuriyetleri Geleneksel El Sanatları Sergisi" ziyarete açıldı

- Keçiören Belediye Başkanı Başkan Turgut Altınok: - "Dünyanın en zengin sanatına ve kültürüne sahip olduğumuzu bilerek birliğimizi muhkem tutacağız. Türk milletini ve tarihini tanıtmaya devam edeceğiz"

Keçiören Belediyesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde belediyeye ait Sanat Galerisinde Türk Cumhuriyetleri Geleneksel El Sanatları Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Merey Mukazhan, Türkmenistan Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Merdan Nurmuradov, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Başkatibi İslam Guliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Kültür Ataşesi Bünyamin Merhametsiz, Kazakistan Kültür Müsteşarı Dimaş Omurali, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 2. Katibi Dilruh Temiraliev, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ataşesi Begimay Bakıtbek ve sanatsaverler katıldı.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Başkan Turgut Altınok, Çok anlamlı bir serginin açılışını yaptıklarını belirterek, "Sergimiz bizi köklerimize, tarihimize, geçmişimize ve binlerce yıllık kültürümüze götüren bir sergidir, Ergenekon'dan Tanrı Dağları'na, Altaylar'dan Sibirya'ya oradan Asya'ya ve Anadolu'ya götürmüştür. Türklerin tarihi, hem kadim hem de derindir. Medeniyet konusunda da Türkler öndedir. 'Avrupa medeniyeti' diyoruz ama Avrupa medeniyeti, Türklerin kültür ve medeniyetinin yanında duramaz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki birlik ve dayanışmanın son dönemde önemli ölçüde arttığını ve bu dayanışmanın sürdürülmesi gerektiğini aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Türk dünyamızla dinimiz, tarihimiz kökümüz ve soyumuz birdir. Bizler tüm alanlarda kardeşliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Türk Devletleri Teşkilatımız iyi bir yapıya kavuşturuldu. Çok da güzel anlaşmalar yapılıyor. Birlik ve beraberlik adına önemli kararlar alınıyor. Bir ve beraber olursak bizi kimse yenemez, bizi kimse yıkamaz. Türkiye'nin gücü tüm Türk dünyamızın gücüdür, Türk dünyamızın gücü de Türkiye'nin gücüdür. Bu anlamda dünyanın en zengin sanatına ve kültürüne sahip olduğumuzu bilerek birliğimizi muhkem tutacağız. Türk milletini ve tarihini tanıtmaya devam edeceğiz. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Protokol konuşmalarının ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev tarafından Altınok'a, Türk dünyasına ve kültürüne hizmetlerinden dolayı Üstün Hizmet Madalyası takdim edildi. Kurdele kesim merasiminin ardından sergi ziyarete açıldı.

Türk Cumhuriyetleri Geleneksel El Sanatları Sergisi, Keçiören Sanat Galerisi'nde 3 Eylül'e kadar 12.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.