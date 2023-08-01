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KÜLTÜR SANAT

6. Antalya Akra Caz Festivali eylülde başlayacak

- Festivalde Dhafer Youssef, Judi Jackson, Buika, İlhan Erşahin, Fazıl Say'ın da aralarında bulunduğu dünyaca ünlü sanatçılar sahne alacak

6. Antalya Akra Caz Festivali eylülde başlayacak
Yayınlanma Tarihi: 1.8.2023 15:56:00 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 16:00

Antalya'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Akra Caz Festivali, caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini sanatseverlerle buluşturacak. Çağdaş cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzların harmanlandığı festival, 20 Eylül - 7 Ekim'de Akra Otel açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek.

Festivalde bu yıl Gipsy Kings by Andre Reyes, Dhafer Youssef, Judi Jackson, Buika, İlhan Erşahin, Hüsnü Şenlendirici, Alp Ersönmez, Volkan Öktem, İzzet Kızıl, Çağrı Sertel, Tolga Bilgin, Jelly Beans, Elif Çohaz Quintet, IWS Collective, Igor Butman, Barbara Ubel, Moskova Caz Orkestrası, Fazıl Say, Serenad Bağcan, Volkan Hürsever, Ferit Odman ve Yekta Kopan sahne alacak.

Festivalin açılışı, flamenko, salsa, oryantal öğeler ve daha pek çok türün harmanından oluşan coşku dolu parçaları dünya çapında beğeni kazanan Gipsy Kings by Andre Reyes grubu ile yapılacak.

Tunus doğumlu ud üstadı, falsetto vokalist ve besteci Dhafer Youssef, caz, elektro, rock, funk, Türk müziği ve Asya müziğinden esintili öğelerle ördüğü yeni albümü "Street of Minarets" ile 22 Eylül'de sahnede olacak.

2020 yılında Jazz FM "Yılın En İyi Caz Vokali" ödülü sahibi Judi Jackson, "My American Songbook" ile 23 Eylül'de sahne alacak.

İspanyol şarkıcı ve besteci Buika, 27 Eylül'de, İlhan Erşahin 29 Eylül'de izleyicilerinin karşısına çıkacak. Erşahin'e Hüsnü Şenlendirici, Alp Ersönmez, Volkan Öktem, İzzet Kızıl, Çağrı Sertel ve Tolga Bilgin eşlik edecek.

Dünyaca ünlü saksafon sanatçısı ve Rusya'nın caz elçisi Igor Butman, alanında usta isimlerden oluşan Moskova Caz Orkestrası ile Rusya'nın sanatçılarından Barbara Ubel solistliğinde yeni repertuvarlarıyla 4 Ekim'de festivalin konuğu olacak. Akra Genç Caz konserlerinde ise Jelly Beans, Elif Çohaz Quintet ve IWS Collective sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 6-7 Ekim tarihlerinde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın "Dünya Anne"nin iki konseriyle sona erecek.

Konserlerde Fazıl Say'a güçlü sesiyle Serenad Bağcan ile iki önemli caz müzisyeni Volkan Hürsever kontrbasta ve Ferit Odman davulda eşlik edecek. Bu anlatımlı kapanış konserlerinin eser sunumlarını ise Yekta Kopan gerçekleştirecek.

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Etiketler fazıl say Antalya Akra Caz Festivali hüsnü şenlendirici

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