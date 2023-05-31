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KÜLTÜR SANAT

İstanbul Kız Lisesi Sanat Grubu'nun 9. karma sergisi Lale Vakfı'nda açıldı

İstanbul Kız Lisesi (IKL) Sanat Grubu'nun 9. karma sergisi "Yaşamın İçinden Yansımalar", İstanbul Lale Vakfı'nda sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Kız Lisesi Sanat Grubu’nun 9. karma sergisi Lale Vakfı’nda açıldı
Yayınlanma Tarihi: 31.5.2023 10:50:00 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 10:57

İstanbul Kız Lisesi (IKL) Sanat Grubu'nun 9. karma sergisi "Yaşamın İçinden Yansımalar", İstanbul Lale Vakfı'nda sanatseverlerle buluştu.

Filiz Usta'nın küratörlüğünü üstlendiği sergide, 23 sanatçının eserleri bulunuyor.

Minyatür sanatçısı ve IKL Sanat Grubu Kurucusu Alev Burhanoğlu, AA muhabirine, aynı liseden mezun olmuş sanatçılar olarak sergi açtıklarını belirterek, "İçimizde mimar, sanatçı ve sanata gönül vermiş arkadaşımız bulunuyor. Serbest konuda ve türde çalıştık." dedi.

Burhanoğlu, 2020 yılından beri pek çok sergi yaptıklarını ifade ederek, sergilerini aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine dönüştürmeye çalıştıklarını aktardı.

Sıradaki sergilerinin Ankara'da açılacağına işaret eden Burhanoğlu, "Birleşmiş Ressamlar Derneği'nin sanat galerisinde, Türkiye'nin 100. yılı vesilesiyle Cumhuriyet sergisi düzenleyeceğiz." dedi.

Sergi, 2 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Etiketler Lale Vakfı Türkiye Cumhuriyet İstanbul Kız Lisesi İstanbul Kız Lisesi (KL Birleşmiş Ressamlar Derneği Ankara İstanbul Lale Vakfı

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