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KÜLTÜR SANAT

Kocaeli Şehir Tiyatroları, "Kılıçarslan" oyununu engelliler için sahneleyecek

Fiziksel engelliler için özel düzenlemelerin yapıldığı salonda, işitme-görme engelli bireyler de işaret dili ve sesli betimleme yoluyla tiyatro keyfini yaşayacak

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Kılıçarslan oyununu engelliler için sahneleyecek
Yayınlanma Tarihi: 10.5.2023 15:28:00 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 15:32

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında "Kılıçarslan" oyununu engellilerin izleyebileceği şekilde sahneleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Tiyatroda engel yok" diyerek Türkiye'de bir ilke imza atmaya hazırlanan Kocaeli Şehir Tiyatroları, en beğenilen oyunlardan "Kılıçarslan"ı, aynı anda tüm engel gruplarına sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye'ye örnek olması ve farkındalık oluşturması beklenen oyun öncesinde, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde (SDKM) ön sıradaki koltuklar sökülerek engelli rampaları konuldu.

Selçuklu Devleti Sultan Kılıçarslan dönemini konu alan oyun, duyma engelliler için işaret diliyle, görme engelliler için ise özel betimleme sistemiyle yarın akşam saat 19.30'da sahnelenecek.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının da destek verdiği çalışmada, Türkiye'de ilk kez bir tiyatro oyununu tüm engelli grupları aynı anda izleyebilecek. Yazar İskender Pala tarafından kaleme alınan oyun, sahneleme tekniğiyle de ilk olma özelliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, bu projeyi hayata geçirmek için oyuncularla uzun süredir çalıştıklarını belirterek, "İşitme engelliler için işaret diliyle oyun anlatılacak. Görme engelliler için özel olarak hazırlanan kulaklıklarla reji odasından anında betimleme yapılacak, oyunun mizansenleri anlatılacak. Oyunumuzu yazıyla da sahnede anlatacağız. 11 Mayıs'ta tüm engelli arkadaşlarımızı oyunumuza bekliyoruz. Tiyatroda engel yok." ifadesini kullandı.

Uluslararası tanınırlığa sahip usta tasarımcıların yer aldığı, Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümünden Doç. Dr. Meryem Gürbüz'ün danışmanlık yaptığı oyuna, Kocaeli'den tarih araştırmacısı ve minyatür sanatçısı Deniz Gülsün Sarıbay da eserleriyle katkı sunuyor.

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Etiketler Kocaeli Şehir Tiyatroları Süleyman Demirel Kültür Merkezi İskender Pala Aydın Sigalı sağlık Meryem Gürbüz Deniz Gülsün Sarıbay Türkiye Selçuklu Devleti

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