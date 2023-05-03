Gezgin Anıl Ünlü, Hadzabe Kabilesi'ne Aşık Veysel'in "Beni Hor Görme Kardeşim" eserini çaldı

Ermenekli 31 yaşındaki gezgin Anıl Ünlü, Afrika kıtasında, Tanzanya'nın kuzeyindeki Eyasi Gölü'nün kenarında yaşayan Hadzabe Kabilesi ile saz çalıp şarkı söyledi.

Sekiz yıldır dünyayı gezen ve gezilerinde bağlamasını sırtından ayırmayan Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz öğrenciyken, çadırda kalarak ve otostop çekerek gezmeye başladığını belirtti.

Genç gezgin, Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği'ni 2017'de bitirdiğini dile getirerek, "Üniversitede okurken gezmeye başladım. Avrupa'nın tamamını ve Asya'nın çoğunluğunu gezdim. Bu zamana kadar 51 ülkede bulundum. Şimdi ise motosikletimle, 2 yıl sürmesini planladığım yolculuk için Afrika'ya geldim. 6 aydır Doğu Afrika'dayım ve güneye doğru gidiyorum." dedi.

Ziyaret ettiği ülkelerin kültürel özelliklerini tanımaya çalıştığını vurgulayan Ünlü, şunları aktardı:

"Ülkeleri ön yargısız şekilde, kültürlerini, yemeklerini ve inanç sistemlerini tanımaya çalışarak geziyorum. Sazımı yanımda taşıyarak, kültürümüzü de onlara tanıtmaya ve tattırmaya çalışıyorum. Bir ay önce, Tanzanya'da Afrika'nın son gerçek avcı toplayıcı insanlarının yaşadığını öğrendim. Uzun araştırmalar sonucu nerede bulunabileceklerini öğrenerek, ziyaretlerine gittim. Sazımı da tabii ki yanımda götürdüm. Sazı merak ettiler ve çalarken etrafıma oturdular. Aşık Veysel'den 'Beni Hor Görme Kardeşim' isimli türküyü çaldım ve tepkilerini kaydettim. Videonun orada biteceğini düşünürken bir anda benden sazı istediler ve çalmaya başladılar. Müzik aletleri ya da şarkıları olduğunu bile bilmiyordum ve bir anda şarkı söylemeye başladılar. Şok ve mutluluk içinde onlara katılıp bu eşsiz anın tadını çıkarttım. Binlerce yıldır aynı şekilde ok ve yayla yaşayan insanlara türkü söyleyeceğim, böyle bir şey yapan ilk ve tek Türk olacağım hiç aklıma gelmezdi. Onların da sazımı çalıp söylemeleri ise gerçekten eşsiz bir hatıra oluşturdu. Bu anları kameralarım açıkken yaşamak da başka bir şanstı."

Anıl Ünlü, Hadzabe Kabilesi'nin avcı toplayıcı olarak yaşamını sürdürdüğüne işaret ederek, "Ok ve yayla avlanarak yaşayan, kök, yaprak ve bitkilerle beslenen bir kabile Hadzabe. Günümüzde ise 30-40 kişilik gruplar halinde yaşayıp sayıları sadece bin 300 kadar kalmış." diye konuştu.

Genelde yalnız gezdiğini dile getiren Ünlü, "8 yıldır aralıklarla geziyorum. Düzenli gezmeye 2018 başında başladım ve artık tam zamanlı bir gezginim. Yolculuklarımın en eşsiz anlarını ise 'Gezmek En Kolay' ismiyle sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Son olarak evden Ekim ayında ayrıldım, 2 yıl boyunca Afrika'yı gezeceğim. Uganda, Ruanda, Burundi ve Kenya ile başladım. Şu an Tanzanya'dayım." ifadelerini kullandı.