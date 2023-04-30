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KÜLTÜR SANAT

Sanatçı Yücel Dönmez'in "Görsel Sanatlarda Devrim" sergisi açıldı

Sanatçı Yücel Dönmez'in (fotoğrafta) kişisel sergisi "Görsel Sanatlarda Devrim" sergisi açıldı.

Sanatçı Yücel Dönmez’in Görsel Sanatlarda Devrim sergisi açıldı
Yayınlanma Tarihi: 30.4.2023 08:58:15 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 08:57

Sanatçı Yücel Dönmez'in "Görsel Sanatlarda Devrim" adlı kişisel sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanat çalışmalarına Chicago ve İstanbul'daki atölyelerinde devam Dönmez'in sergisi Kadıköy Ütopya Art Project'de açıldı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Dönmez, özgün Türk İslam sanatının çağdaş yorumlamasını yaptığını aktararak, "Bir sanatçı olarak ortaya koyduğunuz felsefe önemlidir. Çağdaş sanatla geleneksel sanatların sentezini kuruyorum. Benim amacım dünya sanat tarihine kalmak." dedi.

Farklı malzemeleri de sentezlediği bir seçkiyi sanatseverlere sunduğunu belirten Dönmez, sergide resim ve heykelden oluşan 40'a yakın eserin yer aldığını ifade etti.

İspanyol yazar Nilo Casares'in kendisi hakkında kitap yazdığına değinen Dönmez, eserleriyle "kuantum optik" sanatının ne olduğunu anlatmaya çalıştığını söyledi.

Dönmez, çağdaş sanatta yeniliklere önem verdiğini aktararak, gelecek yıl İspanya'da sergi açmayı planladığını anlattı.

"Görsel Sanatlarda Devrim" sergisi 7 Mayıs'a kadar galeride ziyaret edilebilecek.

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Etiketler Chicago İstanbul İspanya İspanyol Türk-İslam

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