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KÜLTÜR SANAT

Filistinli hattat, camilerin içini tezyin ediyor

Filistinli ödüllü hattat Adil Fevzi Avde, yazdığı hatlarla camilerin içini adeta tabloya dönüştürüyor.

Filistinli hattat, camilerin içini tezyin ediyor
Yayınlanma Tarihi: 28.4.2023 16:58:00 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 16:59

Hat sanatında çeşitli dallarda ödülleri bulunan 45 yaşındaki Avde, AA muhabirine, bu sanata başlama hikayesini, hatta olan tutkusunu ve yaptığı çalışmaları anlattı.

Avde, hat sanatına ilgisinin henüz 13 yaşındayken başladığını, bu alandaki kitapları okuyarak bilgisini artırmaya çalıştığını ve bu bağlamda Mısır, Suriye, Irak ve Türkiye'deki önemli hattatların kitaplarını incelediğini aktardı.

Daha sonra Nablus'taki Arap Hat Evi'nde derslere başladığını, Bağdat'ta Iraklı önemli hocalardan dersler aldığını dile getiren Avde, o günden bu yana devam ettirdiği çalışmalarıyla bugün Filistin'deki pek çok caminin iç duvarlarını kalem işiyle süslediğini ifade etti.

Çalışmalarının uzun saatlerini almasına rağmen bir yandan da hat dersleri vermeyi ihmal etmeyen Avde, son yıllarda yaklaşık 300 öğrenciyi mezun ettiğini belirtti.

Arap hattı ile Osmanlı çizimini harmanlıyor

Avde, son olarak Ramallah'ın batısında yer alan Rantis Köyü'ndeki caminin tezyinatını tamamladığını söyledi.

Filistinli hattat, yaklaşık bir ay süren aralıksız çalışmaları neticesinde caminin iç duvarlarını Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve geleneksel İslam sanatlarına ait desenlerle süslediğini anlattı.

Kalem işinde daha çok turkuaz, yeşil, kimyon gibi geleneksel renkleri tercih ettiğini belirten Avde, Arap hattı ile Osmanlı çizimini harmanladığını ve bu ikisinin bir tür "ikiz kardeş" olduğunu dile getirdi.

Avde, Nablus'un Huvvara beldesinde bulunan evini de yaptığı işlerle süslediğini ifade etti.


"Dikkat ve tutku gerekiyor"

Hat sanatıyla 20 yıldan fazladır meşgul olduğuna işaret eden Avde, yaptığı işin dikkat ve uzun saatler çalışma gerektirdiğini, en önemlisinin de tutku ve çalışma sevgisi olduğunu vurguladı.

Avde, çalışmanın kendi içerisinde bir dinamiği olduğunu; elindeki eseri bitirene kadar devam etmesi için kendisini motive ettiğini dile getirdi.

Filistinli hattat, işini hem canı gönülden, muhabbetle yaptığını hem de ailesinin maişetini de buradan kazandığını ifade etti.

"Uzun saatler boyunca hiç sıkılmadan ya da yorulmadan çalışabilirim." diyen Avde, "Uzun çalışma saatlerinden hatta günler sonra sonucu gördüğümde çok şey başarmış hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Avde, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin hattın değerini koruduğunu ve koruyacağını belirterek, "Elle yazının kendine has bir ruhu var. Günümüzde bilgisayarın yazdığı yazılar da ise bu ruh yok." dedi.

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