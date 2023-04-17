Eyüpsultan'ın kültürel değerlerini yansıtacak "Caferpaşa Kent Belleği Merkezi" açıldı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından hayata geçirilen merkez, Tarihi Cafer Paşa Külliyesi'nde düzenlenen iftar programıyla tanıtıldı.

İftar programının ardından konuşma yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, şehirlerin hafızasının giderek kaybolduğuna dikkati çekerek,

"Şehirlerin hafızası sadece para kazanmak üzerine kurulamaz." dedi.

Köken, Eyüpsultan'ın kendisinin bir açık hava müzesi olduğuna değinerek, "Bu mekanı ayrı bir müze yapmanın bir anlamı yok. Bu külliyede bulunan 8 tane odayı hayata geçirdik, her bir odaya bir fonksiyon yükledik. Bu tarihi mekanı doğru kullanarak ziyarete gelen vatandaşlara sunmaya çalışıyoruz. İstanbul'u dünyanın kültür merkezi haline getirmenin yollarını bulmamız, İstanbul'un eserlerini daha çok öne çıkarmamız lazım." diye konuştu.

Programa katılan Prof. Dr. Uğur Derman da Cafer Paşa Külliyesi'ne ilk kez geldiğini ifade ederek, "Belediyeyi tebrik ediyorum, güzel bir çalışma ile düzenlemişler. Fakat girerken dikkatimi çekti, Mimar Sinan'ın yaptığı bir binada 'bellek' olmaz, hafıza olur. İnşallah mekanın ismi hafıza olarak kullanılır." ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan Belediyesi Sanat Yönetmeni Leyla Kara ise Tarihi Cafer Paşa Külliyesi'ndeki odalara kimlik kazandırmak istediklerini dile getirerek, "Eyüpsultan'ın az bilinen mirasıyla ilgili ziyaretçileri bilgilendirmek istedik. Aynı zamanda mekanın kafeterya işlevi de devam edecek. Gelen ziyaretçiler odalarda Eyüpsultan'ın kütürel mirasına dair farklı öğeleri görecekler." dedi.

Caferpaşa Kent Belleği Merkezi, "Eyüpsultan", "Nakkaş", "Beyazperde", "Gravür", "Eyüp Oyuncakları", "Hüsn-i Hat", "Serpuşlar" ve "Musiki" başlıklı 8 odadan oluşuyor.