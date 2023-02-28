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KÜLTÜR SANAT

Üniversiteli öğrencilerden "Öykülü Giysiler" sergisi

Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencileri tarafından el boyaması ve baskısı, dijital baskı, örme, boyama ve işleme teknikleriyle hazırlanan "Öykülü Giysiler" sergisi Tarihi Odunpazarı'nda bulunan Oda Sanat Galerisi'nde sergileniyor.

Üniversiteli öğrencilerden Öykülü Giysiler sergisi
Yayınlanma Tarihi: 28.2.2023 16:30:00 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 16:31

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Yüksel Şahin'in danışmanlığında hazırlanan "Öykülü Giysiler" sergisi, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Oda Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

ESTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde okuyan 14 öğrenci tarafından el boyaması ve baskısı, dijital baskı, örme, boyama ve işleme teknikleriyle ortaya koyulan 15 çalışma yer alıyor.

Şahin, 5 Mart'a kadar gezilebilecek sergideki eserlerin ESTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde verdiği iki dersin çıktılarından baz alınarak yapıldığını söyledi.

Öğrencilerin çalışmalarını var olan ya da yazdıkları bir hikaye üzerinden gerçekleştirdiğini anlatan Şahin, "Katılımcılar eserlerini seçtiğimiz anahtar kelimelerle tekstil yüzey tasarımı yaparak, temalarının ve anahtar kelimelerinin el verdiği ya da esin kaynaklı ölçüde forma dönüştürdüler. Bu giysiler, kalıp bilgisi gerektiren bir donanımla ortaya çıktı. 'Öykülü Giysiler' adı da buradan geliyor" dedi.

Oda Sanat Galerisi Kurucusu Özlem Kanat Örneksoy, açsergiyi açtıklarından bu yana 33 sergi ve 60'tan fazla atölye çalışmasına ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

Genç sanatçıları her zaman önemsediklerini dile getiren Örneksoy, "Bu sergi de bizim için önemli bir adım oluşturuyor. Bütün sanatçıları tebrik ediyor, bu çalışmanın onlara diğer sergilerin kapılarını aralamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Etiketler Eskişehir Teknik Üniversitesi ESTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Oda Sanat Galerisi Tarihi Odunpazarı Yüksel Şahin

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