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KÜLTÜR SANAT

Karabük'te açılan rölyef sergisinin geliri depremzedelere bağışlanacak

Türk milleti olarak duyarlı insanlarız. Zor zamanlarda kenetleniyoruz. İnşallah depremzedelerin yaralarına merhem oluruz.

Karabük’te açılan rölyef sergisinin geliri depremzedelere bağışlanacak
Yayınlanma Tarihi: 23.2.2023 12:29:00 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 12:37

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde açılan rölyef sergisinin gelirleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara gönderilecek.Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde izlenime sunulan sergide, 50 eser yer alıyor.

Sergide eserleri bulunan rölyef sanatçısı Belgin Pergel, 10 kişilik grupla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Eserlerin yapımında Saime İpek Ceylani'nin kendilerine destek verdiğini belirten Pergel, "Kağıt rölyef yapıyoruz. Bir haftadan iki aya kadar süren çalışmalarımız var. Çok derin işçilik istiyor. Meşakkatli bir çalışma. Hepimizin depremzedelere desteği olmuştur fakat grup olarak bir faydamız dokunsun istedik. Bu sanat eserlerinin satışından elde edilen geliri depremzede vatandaşlarımıza bağışlayacağız." diye konuştu.

Sanatçılardan Latif İpek de arkadaşlarıyla depremzedelerin yararına bir sergi açtıklarını kaydetti. İpek, yardımlaşmanın önemine işaret ederek, "Sergide 750 liradan 5 bin liraya kadar eser var. Türk milleti olarak duyarlı insanlarız. Zor zamanlarda kenetleniyoruz. İnşallah depremzedelerin yaralarına merhem oluruz. Sergiden elde edilen gelirler depremzedelere bağışlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sergi, 27 Şubat'a kadar açık kalacak.

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Etiketler Karabük Safranbolu Kahramanmaraş Türk Milleti Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi

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