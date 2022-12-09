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KÜLTÜR SANAT

Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı

Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, "Dostluk Vakti" yürüyüşüyle başladı.

Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı
Yayınlanma Tarihi: 9.12.2022 16:40:33 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 16:42

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve merkez ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ile vatandaşlar, Şems-i Tebrizi Türbesi'nde bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, postnişin Fahri Özçakıl dua etti.

Protokol üyeleri ile vatandaşlar, daha sonra "Dosluk Vakti" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Mevlana Caddesi'nden tekbirlerle Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve diğer katılımcılar, meydanda düzenlenen Nevbe Merasimi'ni dinledi.

Ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden katılımcılar, Mevlevi geleneği olan "Gülbang duası"nı dinledi.

Öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 749. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık'ta düzenlenecek törenler, sema programları, sergiler ve söyleşilerle devam edecek.

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