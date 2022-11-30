Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

Bursa'da TRT sanatçıları Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından organize edilen konserde TRT sanatçıları Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu müzikseverlerle buluştu.

Bursa’da TRT sanatçıları Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu sahne aldı
Yayınlanma Tarihi: 30.11.2022 10:30:00 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 10:33

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından organize edilen konserde TRT sanatçıları Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu müzikseverlerle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Altan Göl yönetti. Gecede, Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu "Telli Turnam", "İki Keklik" ve "Yalansın Dünya" gibi türküleri müzikseverlerin eşliğinde seslendirildi.

Konserin sonunda orkestra ve solistin performansı izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Uğur Önür Umut Sülünoğlu Umut Sülünoğ Bursa Altan Göl Merinos Atatürk Kongre ve Telli Turnam Yalansın Dünya Bursa Büyükşehir Belediyesi İki Keklik TRT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN