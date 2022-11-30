Bursa’da TRT sanatçıları Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından organize edilen konserde TRT sanatçıları Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu müzikseverlerle buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından organize edilen konserde TRT sanatçıları Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu müzikseverlerle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Altan Göl yönetti. Gecede, Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu "Telli Turnam", "İki Keklik" ve "Yalansın Dünya" gibi türküleri müzikseverlerin eşliğinde seslendirildi.

Konserin sonunda orkestra ve solistin performansı izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.