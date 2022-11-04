Hatay’ın tescilli ürünlerini yöresel lezzetler sırtlıyor

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan, tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra mutfağındaki ürün çeşitliliğiyle de adından söz ettiren Hatay'da, tescil çalışmalarıyla yöresel ürünlerin daha fazla tanıtılması hedefleniyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunun Antakya künefesine 2008'de coğrafi işaret tescil belgesi vermesinin ardından künefelik peynir, sürkü (çökelek), küflü sürkü, kağıt kebabı, tuzlu yoğurt, carra peyniri, oruk (içli köfte), kömbe, kaytaz böreği, ceviz reçeli, Samandağ biberi, kabak tatlısı, Kırıkhan kavunu, Belen Kömürçukuru pekmezi ve Dörtyol mandarininin de dahil olduğu listenin artırılması için çalışmalar yapılıyor.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde devam eden çalışmalarda, biber salçası, nar ekşisi, halhalı zeytini, zahter ve barburi üzümünün yer aldığı 11 ürünün de tescil başvurusunun sonucu bekleniyor.

"İlimize sadece yeme-içme için gelen grupların olduğunu görüyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, AA muhabirine, coğrafi işaretli ürünlerin, ulusal ve uluslararası tanıtım açısından önemli olduğunu söyledi.

Tescilli yöresel tatların, turizme katkı sağladığını ifade eden Işıkgör, "Tesciller standartlara göre belirlendiğinden dolayı tüketicilerin coğrafi işaretli ürünlere olan güven algısı çok büyük önem arz ediyor. Hatay'da coğrafi işaret alan ürünlerimizin gastronomi turizmini etkilediğini, ilimize sadece yeme ve içme için gelen grupların olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Işıkgör, yılın 9 ayında kentteki müze ve ören yerlerini 430 bin 308 kişinin gezdiğini aktardı.

"Ticarileşebilecek ürünlere öncelik veriyoruz"

ATSO Başkanı Hikmet Çinçin de kentin tescillenen 19 ürününün 16'sının yiyeceklerden oluştuğunu, diğerlerinin de Hatay ipeği, Defne sabunu ve Samandağ neyi olduğunu belirtti.

Künefenin tescillenmesiyle bu yöndeki çalışmaların hız kazandığını dile getiren Çinçin, "Ticarileşebilecek ürünlere öncelik veriyoruz. Bizden sonraki nesillere doğru yapım tekniklerini miras bırakabilmek adına coğrafi tescilleri çok önemsiyoruz." dedi.

UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nin yöneticisi İpek Aslan da tescilli ürünlerin, gastronomi turizmini arttırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tescilli ürünler, pazarlanmalarıyla ekonomik anlamda katkı sağlıyor. Bunlar, gastronomi turizmi için de büyük bir potansiyel oluşturuyor. Kentte 19 ürünün tescil alması çok iyi ancak gerek tarihi gerekse de mutfak kültürüyle zengin bir yer olan Hatay'ımızın daha çok ürününün kayıt altına alınması gerekiyor."

Gastronomi evinin ziyaretçilerinden Özkan Binol, kentin farklı kültürleri yansıtan yöresel yemeklerini beğendiğini kaydetti.