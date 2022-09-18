Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri devam ediyor.

Festival kapsamında Eski Kilise'de "Kilisede Bir Müze", Troya Müzesi'nde "Müzeciliğin 111. Yılı" ve "Erken Hasat", Troya Antik Kenti'ndeki Blegen Evi'nde ise "Ben Blegen" isimli sergilerin açılışları gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük tarafından sergiler hakkında bilgi verildi.

Yavuz, gazetecilere, festivalin dün başladığını hatırlatarak 16-25 Eylül Çanakkale'de 41 noktada 112 etkinlikte 1000'den fazla sanatçının görev alacağını aktardı. Bakan Yardımcısı Yavuz şöyle devam etti:

"Konserlerimiz var, müziğin her türlüsü var. Türk müziği, tasavvuf müziği, çok sesli müzik, operamız, balemiz, tiyatromuz, gençlerin sevdiği müzik gruplarımız sahne alıyor. Dün akşam 20 binden fazla vatandaşın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Anadolu Ateşi Dans Grubu'nun dans gösterisi vardı. Yerli ve yabancı pek çok sanatçının katıldığı sergilerimiz var. Hem uluslararası sergilerimiz var hem de Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen sanatçılarımızın sergileri var."

Bakanlık olarak 3 aylık çalışmayla hazırladıkları festivalin en iyi şekilde kabul görmesinden duydukları mutluluğu dile getiren Yavuz, "Festivalimizin sarılıp sarmalanmasından Çanakkaleliler tarafından kucaklanmasından çok mutluyuz. Bugün festivalimizin ikinci günü. Etkinliklerimiz 8 gün daha Çanakkale'de devam edecek. Bütün Çanakkalelileri festivalimizin coşkusuna katılmaya bir kere daha davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Etkinliklere AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile sanatseverler katıldı.