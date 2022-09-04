Her köşesinde bambaşka tarihi güzellikler barındıran ülkemizde, bu hafta gündem olan kültür sanat haberlerini yeni bir format ile sizlerle buluşturuyoruz. Bu hafta ki duraklarımız; Diyarbakır, Tokat, Bartın, Ardahan ve Hatay’dı.

Her köşesi ayrı bir gizem: 1500 yıllık kandil bulundu

Her köşesinde ayrı bir tarihi gizemi barındıran Diyarbakır'da 1500 yıllık kandil bulundu. Kandilin bulunduğu surlar UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası olarak tescillendi. Yapılan araştırmalarda bulunan kandilin, yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkılarak Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor.

Tam 932 yıldır tarihe meydan oluyor

Tokat'ta, 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Danişmend Gazi'nin yaptırdığı Anadolu'nun ilk Türk Camilerinden olan Garipler Caminin tam 932 yıldır ibadete açık olduğunu biliyor muydunuz? Garipler Camii, minaresinde yer alan yeşil sırlı tuğlalardan dolayı halk arasında Yeşil Minareli Camii olarak biliniyor. Anadolu'daki en eski camilerden biri olan Garipler cami, 1040 yılında Karahanlılar'ın Buhara çevresinde yaptırdığı Degaron Cami ile aynı plan tipine sahip. Mimari özelliği ve mihrabıyla benzersiz olan bu güzide yapı Anadolu'nun İslamlaşmasında pay sahibi.

İki asırdır yaşatılmaya çalışılan gelenek: İmece

Artık çok sık karşılaşmadığımız geleneklerden biri olan İmece, 2 asırdır Bartın'ın köylerinde yaşatılıyor

Mısır imecesi için Alıçlı köyünde bir araya gelen köylüler bir yandan manilerle atışırken bir yandan da türküler söyleyerek mısır soyumu gerçekleştiriyor. Köylüler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olan bu gelenek sayesinde her akşam farklı bir köy sakinine ait mısırlar, küfeler ve çuvallarla köy konağına getirilirken mısırlar burada köylüler tarafından el birliği içinde soyulup pişime ya da kışlık kullanıma hazır hale getiriliyor. Mısırların soyulmasının ardından sohbet eden köylülere malak çorbası başta olmak üzere çeşitli ikramlarda sunuluyor.



"81 ilde 81 zirve" hedefini tamamladı

2017 yılından beri dağcılıkla uğraşan Melek Kıyı Aydın, '81 ilde 81 zirve' hedefini, Ardahan'daki Ilgar Dağı'na yaptığı tırmanışla tamamladı.

5 senedir profesyonel anlamda tırmanış yapan Melek Kıyı Aydın, tırmanış yapmadığı tek şehir olan Ardahan'a gelerek 2 bin 950 metre rakımlı Ilgar Dağı'nda hedefini gerçekleştirdi. Yaptığı tırmanışları not ve görsellerle kayıt altına alan Aydın, bu çalışmasıyla "Anadolu Parsı" olarak anılmak istiyor.



Gastronomi kenti Hatay'dan serinleten lezzet

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, şeker, su ve nişastayla hazırlanan muhallebisine gül suyu dökülerek servis edilen haytalı, yaz aylarının serinleten lezzetleri arasında yer alıyor. Kentin yöresel lezzeti haytalı, hafifliği ve serinletici özelliğiyle vatandaşların favori tatlısı.