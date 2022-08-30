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KÜLTÜR SANAT

Bayrak yenileyerek 30 Ağustosu' u kutladılar

Yayınlanma Tarihi: 30.8.2022 12:42:03 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 10:47
Bayrak yenileyerek 30 Ağustosu’ u kutladılar

Antalya ve Muğlalı çiftçiler, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Batı Torosların en yüksek noktalarından olan 3 bin 24 rakımındaki Uyluk Tepesi'ndeki Türk bayrağını yeniledi.

Antalyalı ve Muğlalı çiftçiler, 7 yıl önce zirveye Türk bayrağını diken motosiklet tutkunu Şaban Dede öncülüğünde bir araya gelerek bir kez daha 3 bin 24 rakımındaki Uyluk Tepesi'ne çıktı.

Batı Torosların en yüksek noktalarından olan tepede 7 yıldır dalgalanan Türk bayrağı çiftçiler tarafından bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yenilendi.

Uyluk Tepesi'ne çıkarak ay yıldızlı bayrağı diken Şaban Dede, "Batı Torosların en büyük ikinci dağındayız. Bir tarafımız Muğla bir tarafımız Antalya. 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak için buraya geldik. Burada arkadaşlarımızın yarısı çoban yarısı çiftçilik yapıyor. 7 yıldır burada bu bayrağı yeniliyoruz. Bundan sonra da yenilemeye devam edeceğiz. Elbet biz de bu dünyadan göçeceğiz. Bizden sonra yeni nesiller var. Bu bayrağı dikmeye devam edecekler. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun." dedi.

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Etiketler 30 Ağustos Zafer Bayramı Muğla Şaban Dede uyluk tepesi

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